Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya'ya çirkin saldırı!

Neşe Nur Akkaya kimdir? Nişantaşı'nda kız arkadaşları ile birlikte parkta oturan Neşe Nur Akkaya'ya başörtüsü nedeniyle saldırı düzenledi. Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan daha sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyadan da binlerce kişi olaya tepki gösterdi. Neşe Nur Akkaya'nın Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinde akademik personel olarak görev aldığı belirtildi.

Neşe Nur Akkaya kimdir? Nişantaşı'nda kız arkadaşları ile birlikte parkta oturan Neşe Nur Akkaya'ya başörtüsü nedeniyle saldırı düzenledi. Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan daha sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyadan da binlerce kişi olaya tepki gösterdi. Neşe Nur Akkaya'nın Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinde akademik personel olarak görev aldığı belirtildi.

Neşe Nur Akkaya arkadaşları ile parkta oturutken önce E.Ç. adlı şahısın önce sözlü saldırısına ardından da fiziki saldırısına maruz kaldı. Neşe Nur Akkaya ve arkadaşlarına "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere" diyerek önce sözlü saldırıda bulnan saldırgan daha sonra yumruklu saldırıya geçti. Darp raporu alan Neşe Nur Akkaya saldırgan E.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Ancak E.Ç. ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Duruma sosyal medyadan isyan eden Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi, "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek Eray Ç'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.

Neşe Nur Akkaya kimdir?

Alçak saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev almakta. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinin akademik personelinin böyle bir saldırıya uğraması büyük tepkilere neden oldu.

Saldırgan saldırıyı itiraf etti

Gözaltına alınan E.Ç. ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

Alçak saldırıyı Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Akif Akkaya sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Akif Akkaya "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek saldırganın tutuklanması için çağrıda bulundu. Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı da faşist saldırıya tepki gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.