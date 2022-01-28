DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trendyol işçilerinin zaferi örnek oldu! Hepsijet, Sürat Kargo ve Aras Kargo'da da düşük zam eylemi
Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı
Çilek Havuz; İlham Veren Projelere İmza Atıldı
Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede? İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir?
ÖSYM Başkanı Aygün'den sınav verileriyle ilgili açıklama
Yeni Zelanda'da pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina
Bitcoin neden 40.000 doların altına düştü? İşte sebepleri
Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi
Altın fiyatlarında son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?
Melikgazi Belediyesi Dayanışma ve Dostluk Turnuvası başladı
İşitme engellilerle iletişim için Türk İşaret Dili Kursu açılacak
Rusya'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi
McGurk: Esed ile ilişkileri asla normalleştirmeyeceğiz
POMEM sınav ücreti ne kadar ve ne zaman bitiyor 2022?

TIMETURK / GENEL / Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi

Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi

Nermin Celep kimdir? Nermin Celep adındaki kadın takside vahşice katledildi. 44 yaşındaki Nermin Celep adlı kadın Ramazan Su adlı şahıs tarafından taksinin içinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Ramazan Su olayın ardından kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan Ramazan Su gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2022-01-28 11:36:26
Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi

Pendik'te kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Ramazan Su adlı şahıs ile evlilik hazırlığı yapan 44 yaşındaki Nermin Celep taksinin içinde bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan şüpheli Ramazan Su ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Nermin Celep kimdir?

Nermin Celep İstanbul Pendik'te Ramazan Su adlı şahıs tarafından taksinin içinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Şoför olarak çalışan 40 yaşındaki Ramazan Su ile Nermin Celep evlilik hazırlığı yapıyordu.

İkili arasında başlayan tartışma sonrasında Ramazan Su yol ortasında Nermin Celep'i dövmeye başladı.

Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Takside ise Nermin Celep feci şekilde öldürüldü. Takside elindeki bıçakla Nermin Celep'i defalarca bıçakladı. Ramazan Su olay yerinden kaçtı ancak kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş