Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi

Nermin Celep kimdir? Nermin Celep adındaki kadın takside vahşice katledildi. 44 yaşındaki Nermin Celep adlı kadın Ramazan Su adlı şahıs tarafından taksinin içinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Ramazan Su olayın ardından kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan Ramazan Su gözaltına alındı.

Pendik'te kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Ramazan Su adlı şahıs ile evlilik hazırlığı yapan 44 yaşındaki Nermin Celep taksinin içinde bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan şüpheli Ramazan Su ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Nermin Celep kimdir?

Nermin Celep İstanbul Pendik'te Ramazan Su adlı şahıs tarafından taksinin içinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Şoför olarak çalışan 40 yaşındaki Ramazan Su ile Nermin Celep evlilik hazırlığı yapıyordu.

İkili arasında başlayan tartışma sonrasında Ramazan Su yol ortasında Nermin Celep'i dövmeye başladı.

Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Takside ise Nermin Celep feci şekilde öldürüldü. Takside elindeki bıçakla Nermin Celep'i defalarca bıçakladı. Ramazan Su olay yerinden kaçtı ancak kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek. .