Neler Oluyor Hayatta programı neden yok? Hakan Ural'dan açıklama

Kanal D ekranlarına hafta içi her gün gelen sabah kuşağı programı Neler Oluyor Hayatta programı ekranlarda yer almadı. Konuyla İlgili Hakan Ural'dan açıklama geldi.

Kanal D izleyicisi Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programının neden yayınlanmadığını merak ediyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımın olumsuz etkilenmesinin akabinde programın bugünkü yayını gerçekleşemeyecek.

Hakan Ural'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama.

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