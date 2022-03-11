Kanal D ekranlarının takip edilen sabah kuşağı programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın bugün ekranlarda olmadığı farkeden birçok izleyici, canlı yayının neden olmadığını merak ediyor. Neler Oluyor Hayatta programı iptal mi oldu? Hakan Ural'ın programı neden yok? 11 Mart Neler Oluyor Hayatta? Neler Oluyor Hayatta programı iptal mi oldu? Hakan Ural'ın programı neden yok? İşte detaylar...

Kanal D'nin severek takip edilen sabah kuşağı programı 'Neler Oluyor Hayatta'ı bugün ekranlarda göremeyen birçok izleyici, canlı yayının neden olmadığını merak ediyor. Neler Oluyor Hayatta programı iptal mi oldu? Hakan Ural'ın programı neden yok? 11 Mart Neler Oluyor Hayatta? Neler Oluyor Hayatta programı iptal mi oldu? Hakan Ural'ın programı neden yok? İşte detaylar...

NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural, kişisel İnstagram hesabı üzerinde paylaştığı hikayesinde 11 Mart Cuma günü programın neden olmadığını açıkladı. Yazıda Ural, " Sabah saat 7.30 itibari ile Avrupa yakası otoban felaket, araçlar yolda kalmış durumda, durum vahim. Mecbur değilseniz asla dışarı çıkmayın" dedi.

Bir başka hikayesinde ise ünlü isimi, " Kanala ulaşamadık, yolda kaldık arkadaşlar. Maalesef bugünki yayın iptal. İnşallah kazasız belasız eve geçeriz" dedi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

- Sihirli Annem. 07:00

- Neler Oluyor Hayatta? 09:00.

- Yaprak Dökümü 11:00.

- Gelinim Mutfakta. 13:00.

- Arka Sokaklar. 16:00.

- Kanal D Ana Haber. 18:45.

- Arka Sokaklar. 20:00.

- Üç Kız Kardeş 00:15.

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