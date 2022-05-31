'Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir' yayın tarihi belli oldu mu?

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan 'Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir' programının yayın tarihi belli oldu. Gösterilecek programın yayın tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İşte yeni programın yayın tarihi...

Star TV'de ekrana gelecek olan yeni sabah programı 'Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir'in yayın tarihi belli oldu. Global Media tarafından hazırlanan programda sağlıktan güzelliğe birçok konu işlenecek. Programın ne zaman ekrana geleceği konusunda araştırmalar hız kazandı. İşte yeni programın yayın tarihi...

Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir ne zaman başlıyor?

Program 4 Haziran'da ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Her Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak olan program saat 08:00'de ekranlarda olacak.