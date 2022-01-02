Uçuk viral bir enfeksiyondur. Bir kez vücuda uçuk virüsü girince sürekli tekrarlar. Ağrılı, kaşıntılı yaralara sebep olur. Peki neden uçuk çıkarıyoruz? Uçuğu geçirmek için ne yapmak gerekir? Sizler için araştırdık...



Herpes simplex virüsünün deri yoluyla bulaşması sonucu uçuk çıkar. Bu viral enfeksiyon ömür boyu tekrar edebilir. Dudaktaki uçuğa herpes labialis, cinsel bölgedeki uçuğa ise herpes genitalis denir. Ayrıca uçuk gözde ve beyinde de çıkabilir.

Eğer güçlü bir bağışıklık sistemine sahipseniz uçuk bir hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak ağrılı ve kaşıntılı yaralar mevcutsa doktor tarafından verilen krem veya çeşitli ilaçlar kullanılabilir. İlerlemiş uçuk enfeksiyonlarında tedavinin olumlu sonuç vermesi uzun bir zaman alabilir. Bu yüzden erken dönemde doktora başvurmak gerekir. Eğer sene içerisinde birkaç defa uçuk çıkarıyorsanız doktorunuz antiviral tedavisi uygulayabilir.

Uçuk neden çıkıyor?

Stres, uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, depresyon, uçuğun oluştuğu yerde meydana gelen açık yaralar, kadınlarda regl dönemleri, güneş ışığına fazla maruziyet, bağışıklık sisteminin güç kaybetmesi, yüksek ateş, üst solunum yolu enfeksiyonları, ağız ve diş hastalıkları yüzünden uçuk virüsü ortaya çıkabilir.

Uçuğu doğal bir şekilde nasıl geçirebiliriz?

Aloe vera - Aloe vera uçuğun kısa bir süre içerisinde kurumasını sağlar. Bunun için yapmanız bir çay kaşığı aloe vera jelini uçuğun üzerine masaj yaparak yayın.

Vanilya - Vanilyanın uçuğa sebep olan virüslerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve virüslerin çoğalmasını engeller. Kulak pamuğunun ucuna bir miktar vanilya sürüp uçuğa uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve durulayın. Bu yöntemi günde üç defa uygulayabilirsiniz.

Süt - Pamuğa soğuk süt damlatın ve uçuğun üzerinde birkaç dakika tutun.

Sarımsak - Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Sarımsağı yarıya kesin ve uçuğun üzerine uygulayın.

Nane yağı - Nane yağı uçuğun çıkmadan önlenmesine yardımcı olur. Uçuk çıkacağını anlayınca bir veya iki damla nane yağını kulak çubuğuna damlatın ve uçuğun çıkacağını hissettiğiniz bölgeye sürün.

Bal - Sirke - Bir çorba kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırın, macun kıvamındaki bu karışımı bir pamuk yardımıyla uçuğun üzerine yerleştirin. Bu karışım bölgeyi temizler ve uçuğun iyileşmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.