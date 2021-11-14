Neden tatlı krizi yaşıyoruz?

Gecenin bir yarısı aniden tatlı yeme isteği duyabiliyoruz. Bazı günler bazı geceler tatlısız geçmek bilmiyor. Bu durum tatlı krizi olarak adlandırılıyor. Tatlı krizi yüzünden diyet bozuyor, gece yarıları bile mutfağa koşuyoruz. Peki gerçekten tatlı krizine giriyor muyuz? Sizler için araştırdık...



Bazı geceler adeta gözümüz dönüyor, canımız aşırı derecede tatlı istiyor ve kendimizi mutfakta buluyoruz. Bu durum tatlı krizi olarak adlandırılıyor.

Neden tatlı krizleri yaşıyoruz?

Belli belirsiz zamanlarda ya da gecenin bir yarısı gelen tatlı krizlerinin asıl nedeni ciddi sağlık sorunları, psikolojik nedenler ya da ciddi bir bağımlılık olabilir.

Yale Üniversitesi'nin Dailymail'de yer almış bir araştırmasının sonucu gösteriyor ki şekerli yiyecekler tüketmek, paketli hazır gıdaları çok sık yemek, beynin birçok noktasını uyarıyor ve bağımlılığa sebep oluyor. Bu süreç içerisinde tüketilen kötü karbonhidratlar, daha çok karbonhidrat ve şeker tüketme isteğini beraberinde getiriyor. Bu da birçok sağlık problemine neden oluyor.

Bizi şeker tüketmeye başlıca sebep kan şekerimizin düşmüş olmasıdır. Kan şekerinin aniden düşmesi veya yükselmesi kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) veya kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) hastalıklarının sebep olduğu bir durum olabilir.

Dr Jacob Teitelbaum'ın yazdığı ''Beat Sugar Addiction Now!'' isimli kitapta çok farklı veriler ortaya koyulmuş. Tatlı krizlerinin altında ciddi bir bağımlılığın yattığını ve bu bağımlılık yüzünden kötü bakterilerin vücuda taşındığını, tiroidle ilgili hastalıklardan tutun diyabete (şeker hastalığı) kadar çok farklı hastalıkların temel sebeplerinden birinin şeker tüketimi olduğu yönünde birçok araştırma ve iddia bulunuyor.

Düzensiz ve sağlıksız bir beslenme tarzının benimsenmiş olması şeker bağımlılığını tetiklediği düşünülüyor. Vücuttaki vitamin eksiklikleri ve sağlıksız beslenmenin de şeker bağımlılığına iten sebeplerin başında geldiği de düşünülüyor. Az protein ve az sağlıklı yağ tüketen insanların, daha çok karbonhidrat ve şeker tükettiğine yönelik araştırmalar bulunuyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki B12 eksikliği, E vitamini ve D vitamini eksikliği, öğün atlamak, çok fazla karbonhidrat ve işlenmiş gıda tüketip az protein tüketmek daha çok şeker tüketmeye itiyor. Bu da şeker krizlerinizin temelinde yatan sebeplerden biri olabilir.

Mutsuz, stresli ya da yorgun olduğumuz zamanlarda daha fazla şeker tüketimine yöneliyoruz ve kısacık da olsa mutlu olduğumuzu düşünüyoruz. Yapılan araştırmalara göre özellikle çok stresli olan, depresyonda olan bireylerin daha çok miktarda şeker tükettiği ve şeker tüketimi arttıkça ciddi bir kısır döngünün içerisine girildiği görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.