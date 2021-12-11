Neden midemiz gurulduyor?

Mide guruldaması hepimizin karşılaştığı bir sorun. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumu geçiren doğal ürünleri sizler için araştırdık...



Hepimizin başına en az bir kere gelmiştir. Sessiz bir ortamdayızdır ve bir anda midemizden herkesin duyabileceği seste gurultu sesleri gelir. Bu sesler bizi zor duruma sokup oldukça rahatsız eder. "Karın guruldaması" olarak da isimlendirilen bu durum karında değil aslında midemizde gerçekleşir.

Mide guruldaması neden oluyor?

Sindirim sistemimiz ağızdan başlayıp bağırsakların ucuna kadar uzanır. Adeta bir tüp gibidir. Bu mekanik tüpün içindeki tüm işleyiş kaslar sayesinde gerçekleşir. Midemiz de hareket ederek yiyecekleri öğüten kas yapılarından oluşur. Bu kaslar yediklerimizi bir mikser gibi karıştırır ve sindirime gönderir. Bu kalp ritmine benzeyen mide kasılmaları dakikada üç defa meydana gelir. Bu kasılmalar sayesinde yediklerimiz ve içtiklerimizle beraber bir miktar hava da bu karışıma dahil olur. Eğer bir yemeği sindiriyorsak bu kasılmaları çok fazla duymayız. Fakat mideniz boşken kas sistemi refleks olarak buraya kasılmalar gönderir. Hem midede hem de bağırsakta olan kasılmalar sindirim sisteminin boşken temizlik yapma şeklidir. Sindirim sisteminiz midenizde ve bağırsaklarınızda öğütülecek herhangi bir şey bulunmadığından bu kasılmalara başladığında, içeride havadan başka bir şey olmadığı için yüksek sesli bir gurultu duyarız.

Mide guruldamasının başka bir sebebi var mı?

Mide guruldaması bağırsakta oluşan zararlı bakterilerin de yol açabildiği bir durumdur. Midede oluşan her guruldama açlıktan dolayı oluşmaz. Çok hızlı yemek yemek, reflü-gastrit gibi mide rahatsızlıkları, gazlı içecekler içmek, uykusuzluk ve sinirlilik hali de mide guruldamasına neden olabilir.

Mide gurultusu nasıl önlenir?

Mide gurultusunu önlemenin birçok yolu vardır. Mide gurultusunun hiç oluşmaması için hava yutmayı önleyecek durumlardan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Çok hızlı bir şekilde yemek yer veya çok hızlı bir şekilde su içerseniz hava yutabilirsiniz. Bu yüzden yemekleri yavaş yavaş yemeli, suyu da yavaş yavaş içmelisiniz. Gazlı içecekler midenin genişlemesine neden olur. Bu şekilde daha çok hava içeride hareket edebilir ve gurultu oluşur. Mide gurultusunu önlemek için çok uzun süre aç kalmamalı ve azar azar çiğneyerek yemek yemelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.