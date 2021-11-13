Neden midemiz ekşiyor?

Mide ekşimesi hepimizin karşılaştığı bir problem. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumu geçiren doğal ürünleri sizler için araştırdık...



Mide ekşimesi hepimizin başına gelebilen bir problemdir ve genellikle mide yanmasıyla karıştırılır. Mide ekşimesi mide asitlerinin yemek borusuna geri dönmesinden kaynaklanır. Midede asitlerin tahrişe engel olmasını önleyen koruyucu hücreler vardır fakat yemek borusunda böyle bir mekanizma yoktur. Doğal olarak mide asitleri ve sindirim sıvıları yemek borusuna doğru yukarı çıktığında yanmaya ve hasara neden oluyor ve mide ekşimesi meydana geliyor.

Mide ekşimesi neden oluyor?

Mide ekşimesinin birden fazla sebebe bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak domates, portakal gibi asitli yiyecekler, asitli içecekler ve alkolün aşırı tüketimi, tek seferde aşırı yemek yemek, fazla çikolata ve çok yağlı yiyecek tüketmek, düzensiz beslenme, karın bölgesinde oluşan yağlanma ve fazla kilo, stres, üzüntü, depresyon, sigara kullanma, yemeği doğru bir şekilde çiğnemeden yutmak, çok hızlı yemek yemek, laktoz ve gluten intoleransı, antibiyotik gibi ilaçların yan etkileri yüzünden mide ekşimesi oluşabilir.

Mide ekşimesi doğal ürünlerle geçirilebilir mi?

Düzenli olarak tekrar eden mide ekşimesi probleminiz varsa mutlaka doktorunuza görünmelisiniz. Ayrıca evde de doğal malzemelerle bu durumu hafifletebilir veya tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Peki bu doğal malzemeler neler?

Badem - Badem mide asidini nötrleştirir ve sindirimi destekler. Mide ekşimesi durumunda bir avuç bademi iyice çiğneyerek tüketebilirsiniz.

Bal - Mide ekşimesi yaşadığınıza yiyeceğiniz bir yemek kaşığı bal şikayetlerinizi azaltacaktır. Ayrıca sıcak bir bardak suyun içine yarım limonun suyu ve bir tatlı kaşığı bal ekleyip çay gibi yemeklerden sonra tüketebilirsiniz. Bu karışım da mide asitlerinin aşırı üretimini önleyecek ve mide yanmasını geçirecektir.

Zencefil - Zencefil mide asidini emer ve mide ekşimesine neden olan sinirlerin sakinleşmesini sağlar. Zencefili çiğ olarak tüketerek veya zencefil çayı içerek mide ekşimesinin tekrarlamasının önüne geçebilirsiniz.

Karbonat - Bir bardak suyun içerisine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı karbonat mide asitlerini düzenler ve mide yanması hissinden kurtulmanızı sağlar.

Süt - Eğer laktoz intoleransınız yoksa bir bardak soğuk süt içerek mide ekşimesinden kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.