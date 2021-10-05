Yaşlı genç demeden herkesin zaman zaman yaşadığı mide ağrısı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Peki neden mide ağrısı yaşıyoruz? Mide ağrısına ne iyi gelir? Gelin birlikte bakalım...



Birçok insan zaman zaman mide ağrıları yaşıyor. Bu durum hayat kalitemizi olumsuz etkiliyor. Bazen ciddi bir durumun habercisi de olabilen mide ağrıları yetişkinlerde de çocuklarda da görülebilir.

Neden mide ağrısı yaşıyoruz?

Mide ağrısı birçok farklı neden yüzünden yaşanabiliyor. Genel olarak hazımsızlık, fazla miktarda yemek yeme, stres, yağlı ve ağır gıdalar tüketme, yoğun baharatlı gıdalarla beslenme, uzun süreli açlık, alerjik reaksiyonlar, hormonal etkiler, çevresel etkiler, zararlı alışkanlıklar, reflü, gastrit gibi mide hastalıkları, aşırı kilo, gaz sıkışması, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri yüzünden mide ağrısı yaşayabiliyoruz.

Mide ağrısı tehlikeli midir?

Eğer mide ağrısı geçmeden 1-2 gün aralıksız devam ediyorsa hemen hastanelerin ilgili bölümlerine başvurmak gerekir. Ayrıca aniden gelişen, sebebi bilinmeyen hafif ve aralıklı ağrılar da tehlikeli olabilir.

Mide ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Mide ağrıları bazen ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Eğer aniden ve sizi kıvrandıracak kadar şiddetli ve uzun süre geçmeyen bir mide ağrınız varsa ciddi bir mide rahatsızlığı yaşıyor olabilirsiniz.

Sebebi bilinmeyen, hafif başlayıp şiddetlenen ve aniden gelişen mide ağrısı mide kanserinin ilk dönem belirtisi olabilir.

Mide ağrınız sırtınıza veya başka bir bölgenize de vuruyorsa kalp krizinden kaynaklanıyor olabilir.

Mide ağrısıyla beraber sürekli kusma, kan kusulması, ishal gibi belirtiler mide delinmesinin, mide kanamasının veya gıda zehirlenmesinin habercisi olabilir.

Hafif mide ağrıları evde nasıl geçirilir?

Hafif bir mide ağrısı yaşıyorsanız sıcaklık size iyi gelecektir. Midenizin üzerine yerleştireceğiniz sıcak su torbası sizi rahatlatacaktır.

Mide ağrınız spazm kaynaklıysa iki yudum soğuk süt içebilirsiniz. Eğer azalma yaşamazsanız yirmi dakika sonra tekrar iki yudum soğuk süt içmeyi deneyin.

Dinlenmek de mide ağrılarını hafifletebilir. Mide ağrısı yaşıyorsanız işinizi bırakıp biraz istirahat edebilirsiniz.

Mide ağrısı yüzünden kusarsanız 6 saat bekleyip pirinç, kraker veya elma püresi gibi yiyeceklerden az miktarda tüketebilirsiniz. Süt ürünlerinden ise kaçınmanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.