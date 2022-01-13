DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hafta sonu hangi maçlar var? 16 Ocak Pazar Süper Lig takvimi | Süper Lig 21. haftada hangi maçlar var?
Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor! Bursalıların sağlığı Büyükşehir'e emanet
DEVA Partili İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
TCMB rezervleri 109,4 milyar dolar oldu
Batının Bosna’ya karşı etkisi(zliği)
Berberiler kavmi 2022 yılına değil, 2972 yılına girdi
Davutoğlu: Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz
15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları
14 Ocak Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları
Metaverse arsalarına en büyük talep Türklerden
Dolardaki düşüş Bitcoin'e yaradı: 43 bin doları aştı
KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler'in kuraları çekildi
Alman mahkemesinden Esed'in işkenceci albayına müebbet
Sakarya 'Bisiklet Dostu Şehir' Unvanıyla Farklı Projelerle Ön Planda
Kazakistan'da OHAL sona erdi

TIMETURK / GENEL / Neden göz altlarımız morarıyor?

Neden göz altlarımız morarıyor?

Gözlerin altında koyu halkalar olarak ortaya çıkan morluklar kadınlarda da erkeklerde de yaygın olarak görülür. Peki neden göz altlarımız morarıyor? Göz altı morluğu hangi yöntemler kullanılarak geçirilir? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...

2 Saat Önce
2022-01-13 13:04:46
Neden göz altlarımız morarıyor?


Gözlerin altında oluşan koyu halkalar göz altı morlukları olarak adlandırılır. Bu morluklar kadınlarda da erkeklerde de görülebilir. Herhangi bir sağlık problemi yüzünden oluşmazlar ve tıbbi bir müdahaleye gerek yoktur. Fakat estetik görünümü olumsuz etkilerler.

Göz altı morluğunun sebepleri

Göz çevresinde kahverengi pigment (melanin) artışı yüzünden göz altları morarabilir. Bu tip morluklar pigmente tip morluk olarak adlandırılır ve rengi kahverengi/gridir.

Kan dolaşımın göz çevresinde yavaş olması, yüzeysel kılcal damar ağının genişlemesi ve oksijenlenmemiş kan varlığı, göz altında morarma oluşmasına neden olabilir. Bu tip morluklar vasküler (damarsal) tip morluk olarak adlandırılır. Travma sonrası ciltte oluşan morarmalar gibidir. Rengi kırmızı/mordur.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz altında torbalar ve halka şeklinde çökme/gölge/mor halka oluşabilir.

Bazı ilaçlar ve bimatoprost içeren göz tansiyonu damlaları göz çevresinde koyulaşmaya neden olur. Göz altı morluklarının büyük bir çoğunluğu, mikst tip göz altı morluğudur, yani pigmente ve damarsal tip bir arada bulunmaktadır.

Göz altı morluğu nasıl geçer?

Lazer tedavisi - Lazer ile göz altındaki damarlar ve damarların yüzeysel olmasına bağlı olarak oluşan morluklar azaltılabilir. Ayrıca lazer, derinin kollajenini artırır ve altta bulunan damarların renginin yüzeye yansımasını azaltır.

Kimyasal peeling - Göz altındaki cildin meyve asitleri ve benzeri solüsyonlar kullanarak soyma işlemidir. Göz altındaki koyu rengin azaltılmasında oldukça etkilidir.

Göz altı dolguları - Göz altı morluklarının giderilmesinde en etkili yöntem göz altı dolgularıdır. Kullanılan hyalüronik asitle göz altındaki boşluklar doldurulur ve cilt altına yerleştirilen bu dolgu, morlukları azaltır. Bu şekilde, göz altındaki çukurlar ve morluklar azalır, çok daha genç bir gürünüm sağlanır. Kullanılan hyalüronik asit vücuda uyumludur. Yani zararı yoktur. Zaman içerisinde vücut tarafından emilir. Bu yüzden kalıcı değildir. Yaklaşık 8 ay sonra tekrar uygulanması gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş