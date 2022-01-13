Gözlerin altında koyu halkalar olarak ortaya çıkan morluklar kadınlarda da erkeklerde de yaygın olarak görülür. Peki neden göz altlarımız morarıyor? Göz altı morluğu hangi yöntemler kullanılarak geçirilir? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Gözlerin altında oluşan koyu halkalar göz altı morlukları olarak adlandırılır. Bu morluklar kadınlarda da erkeklerde de görülebilir. Herhangi bir sağlık problemi yüzünden oluşmazlar ve tıbbi bir müdahaleye gerek yoktur. Fakat estetik görünümü olumsuz etkilerler.

Göz altı morluğunun sebepleri

Göz çevresinde kahverengi pigment (melanin) artışı yüzünden göz altları morarabilir. Bu tip morluklar pigmente tip morluk olarak adlandırılır ve rengi kahverengi/gridir.

Kan dolaşımın göz çevresinde yavaş olması, yüzeysel kılcal damar ağının genişlemesi ve oksijenlenmemiş kan varlığı, göz altında morarma oluşmasına neden olabilir. Bu tip morluklar vasküler (damarsal) tip morluk olarak adlandırılır. Travma sonrası ciltte oluşan morarmalar gibidir. Rengi kırmızı/mordur.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz altında torbalar ve halka şeklinde çökme/gölge/mor halka oluşabilir.

Bazı ilaçlar ve bimatoprost içeren göz tansiyonu damlaları göz çevresinde koyulaşmaya neden olur. Göz altı morluklarının büyük bir çoğunluğu, mikst tip göz altı morluğudur, yani pigmente ve damarsal tip bir arada bulunmaktadır.

Göz altı morluğu nasıl geçer?

Lazer tedavisi - Lazer ile göz altındaki damarlar ve damarların yüzeysel olmasına bağlı olarak oluşan morluklar azaltılabilir. Ayrıca lazer, derinin kollajenini artırır ve altta bulunan damarların renginin yüzeye yansımasını azaltır.

Kimyasal peeling - Göz altındaki cildin meyve asitleri ve benzeri solüsyonlar kullanarak soyma işlemidir. Göz altındaki koyu rengin azaltılmasında oldukça etkilidir.

Göz altı dolguları - Göz altı morluklarının giderilmesinde en etkili yöntem göz altı dolgularıdır. Kullanılan hyalüronik asitle göz altındaki boşluklar doldurulur ve cilt altına yerleştirilen bu dolgu, morlukları azaltır. Bu şekilde, göz altındaki çukurlar ve morluklar azalır, çok daha genç bir gürünüm sağlanır. Kullanılan hyalüronik asit vücuda uyumludur. Yani zararı yoktur. Zaman içerisinde vücut tarafından emilir. Bu yüzden kalıcı değildir. Yaklaşık 8 ay sonra tekrar uygulanması gerekir.

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