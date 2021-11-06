Neden başımız dönüyor?

Baş dönmesi her insanın hayatı boyunca en az bir defa başına gelir. Baş dönmesinin birçok sebebi olabilir. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumdan kurtulmak için sizlere bazı önerilerimiz olacak...



Baş dönmesi bir tür hareket yanılsamasıdır. Baş dönmesi yüzünden kişi var olmayan bir hareketi hissedebilir, kendinin ya da çevresindeki nesnelerin hareket ettiğini düşünebilir. Bu rahatsızlık toplumda oldukça yaygındır ve hemen her yaşta görülür. Fakat en sık orta ve ileri yaş gruplarında görülür. Baş dönmesi sallanma ve sersemlik gibi belirtilere sebep olur.

Baş dönmesinin sebebi nedir?

Baş dönmesi genel olarak, tansiyon düşmesi, uzun süreli açlık, dehidrasyon, kan şekerinin düşüşe geçmesi, güneş çarpması, kulak enfeksiyonu, kulaktaki denge merkezinde ortaya çıkan rahatsızlıklar, aniden ayağa kalkındığında kandaki basıncın düşmesi, nörolojik hastalıklar, stres, gebelik, migren, travma, araç tutması, gözde oluşmuş hastalıklar, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı olarak görülebilir.

Baş dönmesinin doğal bir tedavisi var mı?

Baş dönmeniz sık sık oluyorsa öncelikle mutlaka bir doktora başvurmanızı tavsiye ederiz. Baş dönmesini geçirecek bazı doğal ürünler de vardır.

Kan şekerinin düşmesie bağlı olarak baş dönmesi yaşıyorsanız içerisinde doğal şeker olan bal size yardımcı olacaktır. Bir su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı bağ ve birkaç damla elma sirkesi ekleyerek içerseniz baş dönmesinden kurtulabilirsiniz.

Zencefilin mide bulantısına iyi geldiğini biliyoruz. Fakat zencefil baş dönmeleri için de oldukça faydalıdır. Zencefil kan akışını düzenleyerek beyne oksijen gitmesini sağlar, böylelikle baş dönmesini hızlı bir şekilde geçirir. Zencefil çayı tüketerek baş dönmesini geçirebilirsiniz.

Nane içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde baş dönmesini ortadan kaldırabilir.

Bir su bardağı suyun içerisine yarım limonu sıkıp iki çay kaşığı toz şeker ekleyip içerseniz baş dönmeniz geçecektir.

Kabak çekirdeği içerdiği mineral ve vitaminler sayesinde baş dönmesini geçiren doğal bir ilaçtır.

Bektaşi üzümü kan dolaşımını hızlandırır. 2-3 adet bektaşi üzümünü ezip içerisine bir tatlı kaşığı kadar kişniş tohumu ekleyip bir gece boyunca bekletin. Daha sonra bu karışımın suyunu çıkarın ve için. Baş dönmenize oldukça iyi gelecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.