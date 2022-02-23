Necip Hablemitoğlu kimdir? 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ukrayna'da bulunan Nuri Gökhan Bozkır yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin önde gelen yazarlarından olan Necip Hablemitoğlu'nun kim olduğu son günlerde yeniden araştırılmaya başlandı.

Necip Hablemitoğlu kimdir? 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ukrayna'da bulunan Nuri Gökhan Bozkır yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin önde gelen yazarlarından olan Necip Hablemitoğlu'nun kim olduğu son günlerde yeniden araştırılmaya başlandı.

Necip Hablemitoğlu kimdir?

Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Katil zanlıları arasında değerlendirilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Aralık 2019'da yurt dışında yakalanıp[1] adli süreçlerin tamamlanması ardından 26 Ocak 2022 tarihinde Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edilmiştir.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yaptı.

Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol aldı.

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesinde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli olup Kanije ve Uyvar adlarında iki kız çocuk babasıydı.

Öldürüldüğü için tamamlayamadığı Köstebek isimli araştırma kitabında Gülen hareketinin örgütlenmesini yazdı. Kitap vefatından sonra bitirilememiş haliyle yayınlandı.

Kitabında bu yapıyı "Fetullahçılar" olarak ifade eden Hablemitoğlu, "Fetullahçıların" devlette nasıl kadrolaştığını, özellikle Emniyet İstihabarat Dairesi Başkanlığını nasıl ele geçirdiklerini ve kendilerine karşı hareket edenleri nasıl pasivize ettiklerini anlattı. .