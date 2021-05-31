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'Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’i kavga ettirmek zorunda değiliz'

Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’i kavga ettirmek zorunda değiliz' dedi.

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Google News - Timeturk
31.05.2021 16:45:06
'Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’i kavga ettirmek zorunda değiliz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de yayınlanan ve Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk oldu.

Esra Elönü'nün sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Elönü'nün sorduğu 'sürekli hesap soran bir dil kullanan sözlere maruz mu kalacağız" sorusuna üzerine; "Hesap sorulmasında hiçbir mahsur yok. Bir vatandaş, seçmen, birey olarak sorgulamaları demokrasinin gereğidir. Konumu ne olursa olsun bunu sınıfsal üstünlük ile iddia ediyorsa bu yanlış olur." dedi.

Türkiye'de her ideolojinin iyi sanatçıları olduğuna vurgu yapan Kalın, "Solun çok iyi şairleri var sağın yok gibi ifade kullanamayız. Bu ifadeler ideolojik deli gömlekleri giydiren yaklaşımlardır. Necip Fazıl ile Nazım Hikmet'i kavga ettirmek zorunda değiliz. Tam tersine bunları bir bütünlük içerisinde okumak daha anlamlı bir iş yapmamıza sebep olur. Birisi Nazımca, birisi Necip Fazılca söylesin duygusunu, endişesini, hissini. Ama bunların hepsinin bu ülkeye ait olduğunu bilerek yapalım." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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