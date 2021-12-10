Necati Yılmaz kimdir? Necati Yılmaz nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. Dönem Ankara 1. bölge milletvekili olan Necati Yılmaz'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Siyasi kimliğinin yanında hukukçu olan Necati Yılmaz 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık ve hakimlik görevlerini de yapan Necati Yılmaz 35. C.H.P. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi Üyesi seçildi. İşte Necati Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. Dönem Ankara 1. bölge milletvekili olan Necati Yılmaz'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Siyasi kimliğinin yanında hukukçu olan Necati Yılmaz 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık ve hakimlik görevlerini de yapan Necati Yılmaz 35. C.H.P. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi Üyesi seçildi. İşte Necati Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Necati Yılmaz kimdir?

Avukat Necati Yılmaz 1 Aralık 1964'te Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi. Baba adı Halim, anne adı Gülperi'dir.

Necati Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. Dönem Ankara 1. bölge milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Divriği'de, Lise öğrenimini Şarkışla'da tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik görevini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde Askeri Hakim olarak yaptı, 1989-1990 yıllarında da Sivas Zara'da Hakim olarak görev yaptı. 1990 yılından bu yana Ankara'da Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Kültür-Sen, Mülkiyeliler Birliği gibi birçok meslek, sendika ve demokratik kitle örgütü ile büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmalara hukuk danışmanlığı yaptı ve yapmaktadır. 12 Eylül 1980 sonrası siyasi ve toplumsal davalar ile 1993 Sivas Katliamı Davasında mağdur ailelerin avukatlığını üstlendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Kurumu ve Ankara Barosu'nun çeşitli birimlerinde mesleki örgütlenme ve eğitim çalışmalarında yer aldı. Birçok toplumsal ve siyasal kurum, dernek ve vakıfta üye, kurucu üye, genel başkanlık görevlerinde bulundu.

Yerel, ulusal, yazılı ve görsel çeşitli yayın organlarında mesleki, siyasi ve toplumsal konularda makale ve söyleşileri yayınlandı. 1990 yılından itibaren SHP ve CHP'nin Mamak ve Çankaya ilçe örgütlerinde, ilçe ve il kongre delegesi, partinin ilçe seçim komitelerinde ve parti adına İlçe Seçim Kurullarında görev üstlendi.

2000-2002 yıllarında CHP Genel Merkezi Hukuk Biriminde, yeni tüzük çalışmalarında ve Halkla Birlikte Çözüm Toplantıları çalışmalarında görev aldı. 2011 Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden 11. Sıradan Milletvekili Adayı olarak seçim çalışmalarına katıldı. Sonrasında CHP Parti Okulu'nda Eğitmen Eğitimi programında ve CHP Genel Merkezinde parti avukatı olarak görev üstlendi. 2012 yılında Ankara İl Başkanlığı'nda Tüzük Değişikliği Komisyonunda görev üstlendi. Halen CHP Çankaya İlçe Kongre ve Ankara İl Kongre Delegesidir. 2014 yılında Olağanüstü Kongre'de Ankara İl Başkanı seçildi. 25. ve 26. Dönemlerde Ankara 1. Bölge 1. Sıradan Milletvekili olarak Parlamento'da görev üstlendi. 35. C.H.P. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi Üyesi seçildi.

Necati Yılmaz evli ve bir çocuk babasıdır.

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