Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne? Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) yeni dizisi hangi kanalda? Kurtlar Vadisi ile milyonların gönlüne Polat Alemdar rolü ile taht kuran Necati Şaşmaz yeni bir dizi projesi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Şaşmaz son yaptığı açıklamada yeni dizininin müjdesini verdi.

Yıllardır devam eden Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz yeni projesi ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Necati Şaşmaz İbo Show'a konuk oldu ve yeni projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) yeni dizisi hangi kanalda?

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolü ile sadece Türkiye'de değil dünyada da tatnınan Necati Şaşmaz yeni bir dizi hazırlığında olduğunu duyurdu. Şaşmaz açıklamasında "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne?

Necati Şaşmaz'in yeni dizisinin adı henüz açıklanmadı. Yayınlanacağı platforda henüz açıklanmadı.

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