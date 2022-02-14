DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YKS Başvuruları başladı mı? YKS Başvuru ücreti ne kadar? 2022
YÖK Başkanı Özvar'dan ''baraj'' açıklaması: Bu sınavsız üniversite demek değil
Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne? Serdar Ortaç vasiyetinde kaç para var?
Eda Ece kaç yaşında? kimdir? Eda Ece Maske Kimsin Sen için ne açıklama yaptı?
'Davutoğlu'ndan Enver Paşa çıkmaz, Ali Babacan da, Talat Paşa olmaz'
Sevgililer Günü mesajları 2022 | Kısa, anlamlı, romantik, sevgililer günü sözleri ve notları
Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kırklareli yine zirvede
Sercan Dikme kimdir? Sercan Dikme hangi takımlı, kaç yaşında?
Teşkilat 34. bölüm tek parça izle | Teşkilat'ta neler oldu? Teşkilat yeni bölüm (34) full HD izle
Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazan eski kocaya tazminat cezası
YUVAM sisteminde stopaj sıfırlandı
Hangi ürünlerde KDV indirildi? KDV indirimi hangi ürünlere yapıldı? Fiyatı düşecek ürünler hangileri?
Salgın dönemiyle beraber yeni dünya düzeninde amatör bisikletçi sayısı artıyor
Yargı 20. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde neler oldu? Yargı yeni bölüm
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı: Buraya neden geldim bilmiyorum

TIMETURK / GENEL / Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne? Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) yeni dizisi hangi kanalda?

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne? Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) yeni dizisi hangi kanalda?

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne? Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) yeni dizisi hangi kanalda? Kurtlar Vadisi ile milyonların gönlüne Polat Alemdar rolü ile taht kuran Necati Şaşmaz yeni bir dizi projesi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Şaşmaz son yaptığı açıklamada yeni dizininin müjdesini verdi.

2 Saat Önce
2022-02-14 09:23:29
Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne? Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) yeni dizisi hangi kanalda?

Yıllardır devam eden Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz yeni projesi ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Necati Şaşmaz İbo Show'a konuk oldu ve yeni projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) yeni dizisi hangi kanalda?

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolü ile sadece Türkiye'de değil dünyada da tatnınan Necati Şaşmaz yeni bir dizi hazırlığında olduğunu duyurdu. Şaşmaz açıklamasında "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne?

Necati Şaşmaz'in yeni dizisinin adı henüz açıklanmadı. Yayınlanacağı platforda henüz açıklanmadı.

Necati Şaşmaz ses kaydı | Necati Şaşmaz'ın Mehdi ve 'seçilmiş kişi' ses kaydı
İLİŞKİLİ HABERNecati Şaşmaz ses kaydı | Necati Şaşmaz'ın Mehdi ve 'seçilmiş kişi' ses kaydı

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş