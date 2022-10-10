Necati Şaşmaz'ın çocukları | Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var? Necati Şaşmaz'ın eşi kim?

Necati Şaşmaz'ın çocukları merak konusu haline geldi. Büyük oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşan Şaşmaz, gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarını ilk kez gösterdi. Peki Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var? Necati Şaşmaz'ın eşi kim? İşte detaylar...

Necati Şaşmaz'ın çocukları merak konusu haline geldi. Büyük oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşan Şaşmaz, gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarını ilk kez gösterdi. Peki Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var? Necati Şaşmaz'ın eşi kim? İşte detaylar...

Necati Şaşmaz'ın çocukları

Kurtlar Vadisi dizisi ile büyük bir kitleye ulaşan Necati Şaşmaz, kural bozarak Instagram hesabından çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Şaşmaz'ın paylaşmış olduğu fotoğrafları kısa sürede beğeni yağdı.

Uzun süredir setlerden uzak olan oyuncu, Nagihan Kaşıkçı ile evliydi. Çift, 2021 yılında yollarını ayırdı. Kaşıkçı ile Şaşmaz'ın bu evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocuğa var.

Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden 2 tane çocuğu bulunuyor

Necati Şaşmaz'ın eşi kim?

Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz olan ünlü oyuncu, bu mesleğin dışında senarist, yapımcı ve iş adamıdır. 2012 yılında Nagihan Kaşıkçı ile hayatını birleştiren Şaşmaz, 2021 yılında evliliğini sonlandırdı