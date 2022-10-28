Necati Şaşmaz hastalığı ne? Neden yoğun bakımda? Necati Şaşmaz rahatsızlığı ne? Sağlık durumu nasıl, yoğun bakımda mı?
Kurtlar Vadisi dizisi ile Polat Alemdar rolü ile milyonlarca kişi tarafından tanınan Necati Şaşmaz'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. Peki Necati Şaşmaz hastalığı ne? Neden yoğun bakımda? Necati Şaşmaz rahatsızlığı ne? Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu da hayranları tarafından takip ediliyor. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdarı Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl?
2022-10-28 10:05:29
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolü ile tüm Türkiye ve dünyada adını duyuran Necati Şaşmaz'dan kötü haber geldi. Şaşmaz'ın acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Necati Şaşmaz'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Necati şaşmaz hastalığı ne?
Sabah'ta yer alan habere göre; Necati Şaşmaz aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Necati Şaşmaz'ın anjiyo oldupğu öğrenildi. Oyuncunun hastanede tedavisinin sürdüğü gelen bilgiler arasında.
Neden yoğun bakımda?
50 yaşındaki oyuncu hayranlarını korkuttu. Oyuncu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo olan Şaşmaz'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl?
Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü öğrenildi. Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Son hali şaşırtmıştı
Geçtiğimiz aylarda bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı. Uzun zaman sonra ekranlara çıkan oyuncunun beyazlayan saçları dikkat çekmişti.
Polat Alemdar kimdir?
Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar Kurtlar Vadisi serisinin ana karakteridir.[2] Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır. Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonunda Arda Esen tarafından seslendirilmiştir. Arda Esen'in askere gitmesi üzerine ikinci sezondan itibaren Umut Tabak tarafından seslendirilmiştir.
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