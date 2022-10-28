Necati Şaşmaz hastalığı ne? Neden yoğun bakımda? Necati Şaşmaz rahatsızlığı ne? Sağlık durumu nasıl, yoğun bakımda mı?

Kurtlar Vadisi dizisi ile Polat Alemdar rolü ile milyonlarca kişi tarafından tanınan Necati Şaşmaz'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. Peki Necati Şaşmaz hastalığı ne? Neden yoğun bakımda? Necati Şaşmaz rahatsızlığı ne? Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu da hayranları tarafından takip ediliyor. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdarı Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl?