Necati Hutoğlu cenazesi ne zaman? Necati Hoca saat kaçta, nereye defnedilecek? Necati Hutoğlu mezarı nerede? Rize'nin sevilen ve saygı duyulan din adamlarından Necati Hutoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Necati Hoca'nın sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak için cenaze namazının ne zaman ve nerede kılınacağını merak ediyor. Necati Hutoğlu Hoca'nın cenazesine dair de detaylar belli oldu.

Necati Hutoğlu cenazesi ne zaman? Necati Hoca saat kaçta, nereye defnedilecek? Necati Hutoğlu mezarı nerede? Rize'nin sevilen ve saygı duyulan din adamlarından Necati Hutoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Necati Hoca'nın sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak için cenaze namazının ne zaman ve nerede kılınacağını merak ediyor. Necati Hutoğlu Hoca'nın cenazesine dair de detaylar belli oldu.

Rize ve çevrsinde sevilen bir isim olan Necati Hoca'dan acı haber geldi. Necati Hutoğlu, uzun süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarla mücadele ediyordu. Necati Hutoğlu Hoca'nın evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber Necati Hoca'nın yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Necati Hutoğlu cenazesi ne zaman

Necati Hutoğlu'nun cenazesinin ne zaman defnedileceğine dair program belli oldu. Necati Hoca 1 Temmuz Cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Necati Hoca'nın yakınlarından alınan bilgiye göre Necati Hoca'nın cenazesi Merkez Şeyh Camii'nde Cuma namazının ardından defnedilecek.

Necati Hoca nereye defnedilecek?

Necati Hoca 1 Temmuz Cuma günü Güneysi ilçesi Birlik mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Necati Hutoğlu kimdir?

'Necati Hoca' olarak da tanınan Necati Hutoğlu Rize'de Çay Tv ekranlarında Ramazan ayı boyunca senelerdir izleyicinin karşısına çıkıyordu. Soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu hoca kendine has sohbeti ve espirili tarzıyla Rize'de ve Tüm Türkiye'de sevilen bir isim haline geldi. Necati Hutoğlu aynı zamanda Rize Orta cami emekli imamıdır.