Nebahat Evyap İşbilen hakkında şok iddia! Nebahat Evyap İşbilen nereli, kaç yaşında? Halen FETÖ çatı davasından aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çerçevesinde Sincan Cezaevi’nde yatan İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınında Nebahat Evyap İşbilen'in İngiltere pasaportu için Prens Andrew'a 750 bin sterlinlik 'hediye' verdiği iddiası gündeme geldi. Peki Nebahat İşbilen kimdir?

Nebahat İşbilen kimdir? Nebahat Evyap İşbilen hakkında şok iddia! Nebahat Evyap İşbilen nereli, kaç yaşında? Halen FETÖ çatı davasından aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çerçevesinde Sincan Cezaevi'nde yatan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınında Nebahat Evyap İşbilen'in İngiltere pasaportu için Prens Andrew'a 750 bin sterlinlik "hediye" verdiği iddiası gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İngiltere'de adı son dönemde cinsel taciz skandallarıyla anılan ve bu nedenle askeri unvanları geri alınan York Dükü Prens Andrew'ın, İngiliz pasaportu almak isteyen bir Türk'ten Rüşvet aldığı iddia edildi. İngiliz Daily Telegraph (DT) gazetesinin dün manşete taşıdığı habere göre, Prens Andrew, bir dönem Goldman Sachs'ta da bankacılık yapan Selman Türk adlı şahıstan yaklaşık 1 milyon sterlinlik ödeme aldı. Kraliyeti sarsan skandal, şimdilerde kayıp olan bu para ile ilgili Yüksek Mahkeme'de dava açılması üzerine ortaya çıktı.

İNGİLİZ PASAPORTU ALMAK İSTEMİŞ

İddiaya göre, York Dükü'ne yapılan ödemeler arasında, Türk milyoner Nebahat Evyap İşbilen'in 750 bin sterlinlik (yaklaşık 14 milyon TL) ‘bağışı' da bulunuyor. 76 yaşındaki Nebahat İşbilen, eski AK Parti milletvekili olan ve 2015 yılında FETÖ'den tutuklanan İlhan İşbilen'in eşi. Nebahat İşbilen'in, Türkiye'de hakkında açılan soruşturmadan kaçabilmek için İngiliz pasaportu almak istediği, bu konuda yardımcı olması için Selman Türk aracılığıyla Prens Andrew'a rüşvet verdiği iddia edildi. Fakat Nabahat İşbilen, Selman Türk'ün kendisini dolandırdığını öne sürerek İngiltere'de dava açtı.

PRENSİN HESABINA 750 BİN STERLİN

Olay, Prens Andrew'ın Kasım 2019'da St James Sarayı'nda düzenlediği “[email protected]” adlı yatırım yarışması sonrası yaşandı. Etkinlikte CEO'lar, influencer'lar, melek yatırımcılar, mentörler ve iş ortakları bir araya geldi. Etkinliğin prestijli “Halkın Seçimi” ödülü ise “Heyman AI” adlı dijital bankacılık şirketine verildi. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Selman Türk adlı genç finansçı, bu etkinliğin ardından Prens Andrew ile yakın ilişkiler kurdu. İkili birlikte birçok başarılı işe de imza attı. Mahkeme kayıtlarına göre, etkinlikten tam 9 gün sonra, yani 15 Kasım 2019 tarihinde, Prens Andrew'ın kişisel hesabına 750 bin sterlinlik bir para girişi oldu. Para ise Nebahat Evyap İşbilen tarafından gönderilmişti.

FETÖ'NÜN LONDRA'DAKİ BANKASI

İşbilen'in iddiasına göre, ödeme Selman Türk'ün aracılığıyla İngiliz pasaportu alabilmesi için Prens Andrew'a rüşvet olarak yapılmıştı. İngiliz Daily Telegraph ve Daily Mail gazeteleri ise Prens Andrew'ın 750 bin sterlinlik bu ödemeyi daha sonra iade ettiğini yazdı. İngiltere'de dijital bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan ancak bir buçuk yıl sonra batan “Heyman AI”, Türk basınında “FETÖ'nün Londra'daki bankası” olarak adlandırılmıştı.

İLHAN İŞBİLEN KİMDİR?

Prens Andrew ve eşi Nebahat İşbilen'in de adının karıştığı, İngiltere'yi sarsan dolandırıcılık iddiası, halen FETÖ çatı davasından aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çerçevesinde Sincan Cezaevi'nde yatan İlhan İşbilen'i yeniden gündeme taşıdı. İlhan İşbilen, 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ ile bağlantılı diğer isimler partiden istifa ederken, İşbilen, bu yönde açıklama yaptı ancak istifa dilekçesini sunmadı. AK Parti yönetimi bunun üzerine İşbilen'i Şubat 2014'te ihraç istemiyle disipline sevk etti. Sevk işleminin kamuoyuna duyurulmasından dakikalar sonra İşbilen de istifa dilekçesini partiye iletti. Aralık 2015'te paralel yapı soruşturması kapsamında gözaltına alınan İşbelen, çıkarıldığı mahkemece “terör örgütü yöneticiliği yapmak” suçundan tutuklandı. İddialara göre Evyap Holding'in eski sahiplerinden olan Nebahat Evyap, Fethullah Gülen'in isteği üzerine 60 yaşından sonra İlhan İşbilen'le evlenmişti.

KAYNAK: Hürriyet .