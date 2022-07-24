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Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik şartları

Uzun bir çalışma hayatından sonra veda etmeye hazırlanan emekli adayları nasıl emekli olabileceklerini merak etmekte.

39 Dakika Önce
2022-07-24 15:16:15
Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik şartları

Emekli adaylarını yakından ilgilendiren bu konu hakkında merak edilenler haberimizde. 2022 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik şartları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

SGK emeklilik şartları şu şekildedir;

  • Emekli olmak için en önemli şartlar arasında bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor.
  • Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması gerekmekte.
  • Çalışma hayatınıza veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiklik göstermekte.

SGK 4/A (SSK) emeklilik şartları:

Erkekler için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Prim

08.09.1976 ve daha öncesi

25

Yok

5000

09.09.1976-23.05.1979 arasında

25

44

5000

24.05.1979-23.11.1980 arasında

25

45

5000

24.11.1980-23.05.1982 arasında

25

45

5075

24.05.1982-23.11.1983 arasında

25

47

5150

24.11.1983-23.05.1985 arasında

25

48

5225

24.05.1985-23.11.1986 arasında

25

49

5300

24.11.1986-23.05.1988 arasında

25

50

5375

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

24.11.1989-23.05.1991 arasında

25

52

5525

24.05.1991-23.11.1992 arasında

25

53

5600

24.11.1992-23.05.1994 arasında

25

54

5675

24.05.1994-23.11.1995 arasında

25

55

5750

24.11.1995-23.05.1997 arasında

25

56

5825

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

24.11.1998-08.09.1999 arasında

25

58

5975

09.09.1999-30.04.2008 arasında

-

59

7000

Kadınlariçin (08.09.1999gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlanması Gereken prim

01.04.1981 öncesi ise

20

Yok

5000

01.04.1981-08.09.1981 arasında

20

38

5000

09.09.1981-23.05.1984 arasında

20

40

5000

24.05.1984-23.05.1985 arasında

20

41

5000

24.05.1985-23.05.1986 arasında

20

42

5075

24.05.1986-23.05.1987 arasında

20

43

5150

24.05.1987-23.05.1988 arasında

20

44

5225

24.05.1988-23.05.1989 arasında

20

45

5300

24.05.1989-23.05.1991 arasında

20

46

5375

24.05.1990-23.05.1991 arasında

20

47

5450

24.05.1991-23.05.1992 arasında

20

48

5525

24.05.1992-23.05.1993 arasında

20

49

5600

24.05.1993-23.05.1994 arasında

20

50

5675

24.05.1994-23.05.1995 arasında

20

51

5750

24.05.1995-23.05.1996 arasında

20

52

5825

24.05.1996-23.05.1997 arasında

20

53

5900

24.05.1997-23.05.1998

20

54

5975

24.05.1998-23.05.1999 arasında

20

55

5975

24.05.1999-08.09.1999 arasında

20

56

5975

09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar

Yok

58

7000

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

2022 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?Emeklilik yaşını merak edenler için öncelikle en yakın PTTşubesinden e-Devlet şifresi edininiz. Daha sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş işlemini yapınız. Giriş yaptıktan sonra “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Bu şekilde emeklilik yaşınızı hesaplamış olursunuz.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

sgk emeklilik sorgulama işlemi nasıl yapılır? Emekli olabilmek için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerinin Sosyal Güvenlik Kurumununhttps://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilir.

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