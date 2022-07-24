Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik şartları

Uzun bir çalışma hayatından sonra veda etmeye hazırlanan emekli adayları nasıl emekli olabileceklerini merak etmekte.

Emekli adaylarını yakından ilgilendiren bu konu hakkında merak edilenler haberimizde. 2022 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik şartları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

SGK emeklilik şartları şu şekildedir;

Emekli olmak için en önemli şartlar arasında bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor.

Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması gerekmekte.

Çalışma hayatınıza veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiklik göstermekte.

SGK 4/A (SSK) emeklilik şartları:

Erkekler için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Prim 08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000 09.09.1976-23.05.1979 arasında 25 44 5000 24.05.1979-23.11.1980 arasında 25 45 5000 24.11.1980-23.05.1982 arasında 25 45 5075 24.05.1982-23.11.1983 arasında 25 47 5150 24.11.1983-23.05.1985 arasında 25 48 5225 24.05.1985-23.11.1986 arasında 25 49 5300 24.11.1986-23.05.1988 arasında 25 50 5375 24.05.1988-23.11.1989 arasında 25 51 5450 24.11.1989-23.05.1991 arasında 25 52 5525 24.05.1991-23.11.1992 arasında 25 53 5600 24.11.1992-23.05.1994 arasında 25 54 5675 24.05.1994-23.11.1995 arasında 25 55 5750 24.11.1995-23.05.1997 arasında 25 56 5825 24.05.1997-23.11.1998 arasında 25 57 5900 24.11.1998-08.09.1999 arasında 25 58 5975 09.09.1999-30.04.2008 arasında - 59 7000

Kadınlariçin (08.09.1999gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlanması Gereken prim 01.04.1981 öncesi ise 20 Yok 5000 01.04.1981-08.09.1981 arasında 20 38 5000 09.09.1981-23.05.1984 arasında 20 40 5000 24.05.1984-23.05.1985 arasında 20 41 5000 24.05.1985-23.05.1986 arasında 20 42 5075 24.05.1986-23.05.1987 arasında 20 43 5150 24.05.1987-23.05.1988 arasında 20 44 5225 24.05.1988-23.05.1989 arasında 20 45 5300 24.05.1989-23.05.1991 arasında 20 46 5375 24.05.1990-23.05.1991 arasında 20 47 5450 24.05.1991-23.05.1992 arasında 20 48 5525 24.05.1992-23.05.1993 arasında 20 49 5600 24.05.1993-23.05.1994 arasında 20 50 5675 24.05.1994-23.05.1995 arasında 20 51 5750 24.05.1995-23.05.1996 arasında 20 52 5825 24.05.1996-23.05.1997 arasında 20 53 5900 24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 24.05.1998-23.05.1999 arasında 20 55 5975 24.05.1999-08.09.1999 arasında 20 56 5975 09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar Yok 58 7000

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

2022 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?Emeklilik yaşını merak edenler için öncelikle en yakın PTTşubesinden e-Devlet şifresi edininiz. Daha sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş işlemini yapınız. Giriş yaptıktan sonra “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Bu şekilde emeklilik yaşınızı hesaplamış olursunuz.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

sgk emeklilik sorgulama işlemi nasıl yapılır? Emekli olabilmek için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerinin Sosyal Güvenlik Kurumununhttps://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilir.

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