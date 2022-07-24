Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik şartları
Uzun bir çalışma hayatından sonra veda etmeye hazırlanan emekli adayları nasıl emekli olabileceklerini merak etmekte.
2022-07-24 15:16:15
Emekli adaylarını yakından ilgilendiren bu konu hakkında merak edilenler haberimizde. 2022 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik şartları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
SGK emeklilik şartları şu şekildedir;
- Emekli olmak için en önemli şartlar arasında bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor.
- Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması gerekmekte.
- Çalışma hayatınıza veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiklik göstermekte.
SGK 4/A (SSK) emeklilik şartları:
Erkekler için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)
|
İşe Başlama Tarihi
|
Tamamlaması
Gereken Yıl
|
Tamamlaması Gereken Yıl
|
Tamamlaması Gereken Prim
|
08.09.1976 ve daha öncesi
|
25
|
Yok
|
5000
|
09.09.1976-23.05.1979 arasında
|
25
|
44
|
5000
|
24.05.1979-23.11.1980 arasında
|
25
|
45
|
5000
|
24.11.1980-23.05.1982 arasında
|
25
|
45
|
5075
|
24.05.1982-23.11.1983 arasında
|
25
|
47
|
5150
|
24.11.1983-23.05.1985 arasında
|
25
|
48
|
5225
|
24.05.1985-23.11.1986 arasında
|
25
|
49
|
5300
|
24.11.1986-23.05.1988 arasında
|
25
|
50
|
5375
|
24.05.1988-23.11.1989 arasında
|
25
|
51
|
5450
|
24.11.1989-23.05.1991 arasında
|
25
|
52
|
5525
|
24.05.1991-23.11.1992 arasında
|
25
|
53
|
5600
|
24.11.1992-23.05.1994 arasında
|
25
|
54
|
5675
|
24.05.1994-23.11.1995 arasında
|
25
|
55
|
5750
|
24.11.1995-23.05.1997 arasında
|
25
|
56
|
5825
|
24.05.1997-23.11.1998 arasında
|
25
|
57
|
5900
|
24.11.1998-08.09.1999 arasında
|
25
|
58
|
5975
|
09.09.1999-30.04.2008 arasında
|
-
|
59
|
7000
Kadınlariçin (08.09.1999gününden önce işe girenler)
|
İşe Başlama Tarihi
|
Tamamlaması
Gereken Yıl
|
Tamamlaması Gereken Yıl
|
Tamamlanması Gereken prim
|
01.04.1981 öncesi ise
|
20
|
Yok
|
5000
|
01.04.1981-08.09.1981 arasında
|
20
|
38
|
5000
|
09.09.1981-23.05.1984 arasında
|
20
|
40
|
5000
|
24.05.1984-23.05.1985 arasında
|
20
|
41
|
5000
|
24.05.1985-23.05.1986 arasında
|
20
|
42
|
5075
|
24.05.1986-23.05.1987 arasında
|
20
|
43
|
5150
|
24.05.1987-23.05.1988 arasında
|
20
|
44
|
5225
|
24.05.1988-23.05.1989 arasında
|
20
|
45
|
5300
|
24.05.1989-23.05.1991 arasında
|
20
|
46
|
5375
|
24.05.1990-23.05.1991 arasında
|
20
|
47
|
5450
|
24.05.1991-23.05.1992 arasında
|
20
|
48
|
5525
|
24.05.1992-23.05.1993 arasında
|
20
|
49
|
5600
|
24.05.1993-23.05.1994 arasında
|
20
|
50
|
5675
|
24.05.1994-23.05.1995 arasında
|
20
|
51
|
5750
|
24.05.1995-23.05.1996 arasında
|
20
|
52
|
5825
|
24.05.1996-23.05.1997 arasında
|
20
|
53
|
5900
|
24.05.1997-23.05.1998
|
20
|
54
|
5975
|
24.05.1998-23.05.1999 arasında
|
20
|
55
|
5975
|
24.05.1999-08.09.1999 arasında
|
20
|
56
|
5975
|
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar
|
Yok
|
58
|
7000
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA
2022 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?Emeklilik yaşını merak edenler için öncelikle en yakın PTTşubesinden e-Devlet şifresi edininiz. Daha sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş işlemini yapınız. Giriş yaptıktan sonra “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Bu şekilde emeklilik yaşınızı hesaplamış olursunuz.
SGK EMEKLİLİK SORGULAMA
sgk emeklilik sorgulama işlemi nasıl yapılır? Emekli olabilmek için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerinin Sosyal Güvenlik Kurumununhttps://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilir.
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