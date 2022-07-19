Ne altın ne dolar ne de gümüş! Buna yatıran yüzde 434 kar etti

Lityum metali bir yıllık kar oranı ile altını da gümüşü de solladı. Geleceğin petrolü olarak adlandırılan lityum emtia yatırımcısına yıllık yüzde 434 getiri sağladı.

Önümüzdeki on yıla damgasını vurabilecek mineraller arasında görülen lityum son bir yıllık performansı ile altını da gümüşü de solladı.

Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityum emtia yatırımcısına yıllık yüzde 434 getiri sağladı. En çok işlemin görüldüğü Çin'in Şangay borsasında lityumun ton fiyatı 475 bin 500 yuandan (yaklaşık 70 bin 730 dolar) alıcı buluyor.

Lityumun ardından en güçlü getiri yüzde 108 ile titanyumdan elde edilirken, altın ve gümüş yatırımcılarını üzdü.

Trading Economic verilerine göre altının ons fiyatı 1.706 dolara kadar gerileyerek son bir yılda yüzde 5.75 düşüş sergilerken, 18 dolar seviyelerine gerileyen ons gümüş fiyatı geçen yıla göre yüzde 27.16 düştü.

Değerli metallerdeki düşüşte dolar endeksinin son 20 yılın zirvesine çıkması etkili olurken, yükselen faiz oranları altın ve gümüşe olan iştahı azaltıyor. Bakır son bir yılda yüzde 25.3 düşüş gösterirken, platin ise yüzde 22.8 düştü. Çelikte yıllık düşüş 27.9'u, demir cevherinde ise yüzde 54.8'i buldu.

Özellikle sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik son yıllarda dünya çapında artan hassasiyet sonucu daha temiz enerji kaynaklarının ve elektrikli araçların öneminin artması lityuma olan talepte önemli bir artış yaşanmasına sebep oluyor.

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