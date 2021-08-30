Nazlı Kayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Nikah masasına oturma planları yapan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı aldıkları acı haber sonrası düğünlerini erteledi. Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile düğünü ileri bir tarihe erteledi. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çiftinin bir süredir mutlu bir birlikteliği vardı.

Nazlı Kayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Nikah masasına oturma planları yapan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı aldıkları acı haber sonrası düğünlerini erteledi. Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile düğünü ileri bir tarihe erteledi. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çiftinin bir süredir mutlu bir birlikteliği vardı.

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti düğün yapmak için gün sayarken acı haberle yıkıldı. Nazlı Kayı'nn üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Yaşanan acı durum sonrası ikili düğünlerini ileri bir tarihe erteledi. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı 3 Eylül Cuma günü Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Nazlı Kayı kimdir?

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın bir süredir mutlu bir beraberlikleri var.

Hacı Sabancı 28 yaşındadır.

Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi.

Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı.

Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte.

Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

Hacı Sabancı kimdir?

Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu.

Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur.

Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

Lisans ve lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Hacı Sabancı, en iyi tecrübeyi babası Ömer Sabancı'nın yanında öğreneceğini düşünerek Türkiye'ye döndü.

Amerika'da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding'de çalışıyor. “Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı'nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş.

Hacı Sabancı'nın Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyonu var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.