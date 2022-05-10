Nazlı Aksu: Dekor ürünleri ile ilgili bilgi ve dekorasyon fikirleri verdi

Ünlü girişimci dekoratör, Nazlı Aksu “İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre mobilya ihracatında 2022 yılının ilk çeyreği ile 2021 yılının ilk çeyreğinin rakamları kıyaslandığında %27,5 artışla, 1 milyar 933,3 milyon dolara ulaştığı görülüyor” dedi.

Türkiye'nin dünyada tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını belirten, Nazlı Aksu “Türkiye'de üretilen mobilyalar kalitesi nedeniyle çok fazla tercih ediliyor. İhracat yapılan başlıca ülkeleri incelediğimizde ABD, Almanya, Fransa, Irak, Libya ve Katar olduğu görülüyor. Artık gelişmiş ülke pazarlarında da Türk mobilyası tercih edilmektedir” açıklamalarında bulundu.

Mesleği itibarıyla sektörü yakından takip ettiğini ve mobilya fuarlarını ziyaret ettiğini belirten, Nazlı Aksu “Sektörü yakından takip ediyor ve fırsat buldukça fuarlara katılıyorum. Türkiye'de üretilen mobilyaların kalitesi ile ön plana çıkıyor. Ayrıca tasarım açısından da harika ürünler var. Türkiye bu açısından dünya mobilya sektörüne yön verebilecek durumdadır. Özellikle lüks mobilya sektörüne Türkiye öncülük etmektedir. Bununla birlikte teknolojiden faydalanarak üretilen akıllı mobilya üretimi de Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı” dedi.

Mobilya seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere de değinen, Nazlı Aksu “Mobilya seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu evinize olan uygunluğudur. Odanın boyutları mutlaka dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Genişlik ve yükseklik ile birlikte doğru renklerin tercih edilmesi ferah bir yaşam alanı yaratmada en önemli unsurdur. Diğer bir önemli konu ise seçtiğiniz mobilyaların dayanıklılığıdır. Ahşap malzeme ile üretilen mobilyalar daha dayanıklıdır. Uzun ömürlü olması dolayısıyla daha ekonomik bir çözüm olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle mobilya seçerken ahşap malzemeden üretilmiş olduğuna dikkat edilmeledir” sözleriyle önerilerde bulundu.

Dekorasyonda mobilyanın tamamlayıcısı duvar renklerinin de önemine değinen, Nazlı Aksu “Duvar renklerinin doğru seçimi aydınlık ve ferah bir yaşam alanı oluşturulması için önemlidir. Mobilyalarınız ne kadar mükemmel olursa olsun, duvar renginiz doğru değilse bir bütünlük oluşturamazsınız. Duvar kağıdı da dekorasyonun tamamlanmasında iyi bir seçenektir. Hatta duvar kağıdı ile rengarenk ve eğlenceli yaşam alanları da oluşturmak mümkündür” dedi. .