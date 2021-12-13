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TIMETURK / GENEL / Nazik Sancar kimdir? Nazik Sancar'ın katili kim?

Nazik Sancar kimdir? Nazik Sancar'ın katili kim?

Nazik Sancar kimdir? Nazik Sancar'ın katili kim? Bir kadın cinayeti haberi daha... Yer bu kez Adana... Adana'da 28 yaşındaki Nazik Sancar isimli genç kadın barıştığı eşi Ömer Sancar tarafından vahşice öldürüldü. Pompalı tüfekle 4 el ateş edilen Nazik Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kendisini ihbar eden katil ekiplerce gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2021-12-13 07:43:14
Nazik Sancar kimdir? Nazik Sancar'ın katili kim?

Nazik Sancar kimdir? Nazik Sancar'ın katili kim? Bir kadın cinayeti haberi daha... Yer bu kez Adana... Adana'da 28 yaşındaki Nazik Sancar isimli genç kadın barıştığı eşi Ömer Sancar tarafından vahşice öldürüldü. Pompalı tüfekle 4 el ateş edilen Nazik Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kendisini ihbar eden katil ekiplerce gözaltına alındı.

Adana'da bir kadın cinayeti daha yaşandı.... Adana Çukurva ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde eşi ile arasında anlaşmazlık bulunan Nazik Sancar eşi ile barışmasının üzerinden bir gün sonra vahşice katledildi.

Nazik Sancar kimdir?

Nazik Sancar ve Ömer Sancar çiftinin bir süredir küs olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenildi. Nazik Sancar öldürülmeden bir gün önce eşi ile barışmış.

Nazik Sancar ile eşi Ömer Sancar arasında henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü çıkan tartışma kanlı bitti. Ömer Sancar eşi Nazik Sancar'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendisini ihbar etti. Şüpheli, olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinci gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı incelemede Nazik Sancar'ın öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi eş Ömer Sancar emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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