Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş nereli kaç yaşında? MHP'de 7 isim partiden ihraç edildi. İhraç edilen isimler arasında Nazif Okumuş da bulunuyor. Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Nazif Okumuş'un kim olduğu son günlerde oldukça fazla merak ediliyordu. İşte Nazif Okumuş'un hayatı ve biyografisi...

MHP'de 7 isim partiden ihraç edildi. İhraç edilen isimler arasında Nazif Okumuş da bulunuyor. Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Nazif Okumuş'un kim olduğu son günlerde oldukça fazla merak ediliyordu. İşte Nazif Okumuş'un hayatı ve biyografisi...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın yaptığı açıklamada MHP'den 7 ismin ihraaç edildiğini belirtti. Yalçın yaptığı açıklamada "MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca; anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir." dedi. İhraç edilen isimler arasında Nazif Okumuş da yer alıyor. Peki Nazif Okumuş kimdir?

Nazif Okumuş kimdir?

Nazif Okumuş 1959 yılında Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde dünyaya geldi.Nazif Okumuş Seher hanım ve Ömer Okumuş çiftinin çocuğudur.

Nazif Okumuş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Ancak daha sonra gazetecilikle ilgilenmeye başladı. Uzun süre çeşitli gazetelerde çalıştı.

Basın sektöründe muhabir, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

Nazif Okumuş, 1999 yılındaki milletvekili seçimlerinde 21. Dönem İstanbul 2. bölge Mhp milletvekili seçildi.

18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihlerinde de TBMM'de, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu.

14 Kasım 2002'de 22. dönem milletvekili seçilerinde, MHP baraj altında kaldığından milletvekili seçilemedi. 22 Temmuz 2007'de MHP'den yeniden milletvekili adayı olsa da seçilemedi.

Nazif Okumuş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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