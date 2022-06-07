Nazar ve sıkıntılara karşı hangi dualar okunur?

İnsanların diğer insanların mallarını kıskanması ve kötü enerjiler vermesi sonucu ortaya çıkan müsibetler nazar olarak adlandırılır. Bazıları ise dua okuyarak bu belalardan kurtulmaya çalışır. Peki, nazar için hangi dualar okunur? Peygamberimizin okuduğu nazar duası nedir? Nazar ve belalara karşı okunacak dualar

Kötü bakışlar kötü enerjinin yayılmasına neden olur ve bu durumda kişi bu durumda olumsuz olaylarla da karşılaşabilir. Çoğu kişi bu durumu nazar olarak adlandırırken, kimileri tasavvufi bir inanç, kimileri ise efsunlu bir hal olarak tanımlar.

İnsanlar olumsuz olaylardan kurtulmak ve kötü enerjiden kurtulmak için nazar dualarını okurlar. Nazardan kurtulmak için Kuran'da geçen surelerin yanı sıra nazar duaları da okunur. Bu durum araştırıldığında daha çok peygamberimizin torunlarını nazardan korumak için okuduğu dualar tercih edilmektedir.

Nazar için hangi dualar okunur?

Kişinin kendisi için okunacak dualar istenirse Arapça, istenirse Türkçe olarak da okunabilir. Nazar ve belalara karşı okunacak dualar arıyorsanız yazımızın içeriğine göz atabilirsiniz. Bilindiği üzere Kuran-ı Kerim'de Felak, Nas ve Ayetel Kürsi gibi sureler nazarlara karşı iyi gelen sureler arasındadır.

Peygamberimizin nazar duası

Arapça Okunuşu





Türkçe Okunuşu

Eûzü bikelimâti'llâhi't-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.

Türkçe Meali

Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da, 'Atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı.'

Nazar duası kaç defa okunursa etkili olur?

Nazar duası gün içinde sürekli okunabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.s),nazar duasını yatmadan önce 7 Nas Suresi, 7 Felak Suresi, 7 İnşirah Suresi, 7 Ayetel Kürsi ve 7 defa da Nazar Duası okuyarak uyumasını tavsiye etmiştir.

.