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TIMETURK / GENEL / Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray'ın hayat hikayesi nedir?

Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray'ın hayat hikayesi nedir?

Alişan ile Hayata Gülümse’nin bugünki konuğu Nazan Şoray, internet arama motorlarında en çok merak edilen kişiler arasında yer aldı. Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşındadır? Nazan Şoray'ın hayat hikayesi nedir? Hayata gülümse Nazan Şoray? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-10 10:53:00
Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray'ın hayat hikayesi nedir?

Alişan ile Hayata Gülümse'nin bugünkü konuğu Nazan Şoray internet arama motorlarında en çok merak edilen kişiler arasında yer aldı. Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşındadır? Nazan Şoray'ın hayat hikayesi nedir? İşte detaylar...

NAZAN ŞORAY KİMDİR?

Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde doğmuştur. Baba adı Halit Şoray ve anne adı Meliha Şoray dır. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray bir süre sinema sektöründe çalıştıktan sonra müzisyenliğe adımatmıştır. Birçok filmde rol alan Şoray, toplam 28 filmde izleyicilerin karşısına çıktı. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk deneyimini ünlü müzisyen Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le ile yapmıştır. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalama kararı aldı. Ancak 2011 yılında tekrardan dönüş yapan şarkıcı, Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü. .

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