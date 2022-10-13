Naz Fışkınlar kimdir? Hazel Naz Fışkınlar kiminle evli?

Naz Fışkınlar kimdir? Naz Fışkınlar kiminle evli? ş insanı Engin Akın’ın oğlu Ahmet Akın ile Naz Fışkınlar görkemli bir törenle dünya evine girdi. Çırağan Sarayı'nda yapılan törene cemiyet yaşantısından çok sayıda isim de katıldı. Ajda Pekkan'ın da sahne aldığı nikah töreninde Naz Fışkınlar'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cemiyet dünyasının önemli isimlerinden iş insanı Engin Akın'ın oğlu Akın Holding Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Akın hayatını Hazel Naz Fışkınlar ile birleştirdi. Çiftin mutlu anlarında yüzlerce kişi onları yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kıydığı törende; bakanlar, milletvekilleri, Nihat Özdemir, Ahmet Zorlu, Erhan Kamışlı gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de yer aldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli törenle genç çift dünya evine girdi. Naz Fışkınlar kimdir? Naz Fışkınlar genç ve başarılı iş kadınıdır. Naz Fışkınlar ile Ahmet Akın görkemli bir törenle dünya evine girdi. Orgaznizasyonun dekorasyonunu ailenin yakın dostu Tuğana Büyükçınar Demir üstlendi. Nikah sonrası balo salonuna geçen konuklar, ENBE Orkestrası eşliğinde Ajde Pekkan'ın şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşadı. Çiçeği burnunda Akın çifti, balayı için Bali'ye uğurlandı. Ahmet Akın kimdir? 1987 İstanbul doğumlu Ahmet Akın, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu olup, Akın Grubu 'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır., Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Akın ile yemek ve kültür alanında çalışmalarıyla dikkat çeken Engin Akın'ın Akın Holding Yönetim Kurulu Üyesi oğlu Ahmet Akın, önceki akşam Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşen görkemli bir törenle Naz Fışkınlar'la dünya evine girdi. .