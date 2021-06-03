Natriyum nedir? Natrium çevreye zararlı mı?

Natriyum nedir? ABD'nin en zengin iş adamları Bill Gates ve Warren Buffet ABD'de enerji alanının kökten değiştirecek natriyum bazlı nükleer tesis projesine başladı. 1 milyar dolara mal olması beklenen Natriyum nükleer tesisi projesine dair açıklamada bulunan Bill Gates, “Natriyumun enerji endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirecek” dedi. Peki Natrium çevreye zararlı mı? Natriyum hangi alanlarda kullanılır?

Natriyum nedir? ABD'nin en zengin iş adamları Bill Gates ve Warren Buffet ABD'de enerji alanının kökten değiştirecek natriyum bazlı nükleer tesis projesine başladı. 1 milyar dolara mal olması beklenen Natriyum nükleer tesisi projesine dair açıklamada bulunan Bill Gates, “Natriyumun enerji endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirecek” dedi. Peki Natrium çevreye zararlı mı? Natriyum hangi alanlarda kullanılır?

Dünyanın en zengin iki iş insanı Bill Gates ve Warren Buffett enerji sektörünü kökten değiştirecek yeni bir projeye başladıları. Başlatılan natriyum nükleer reaktör projesinin 1 milyar dolara mal olacağı açıklandı. Microsoft'un kurucusu Gates, nükleer tesis için düzenlediği basın toplantısında, “Natriyumun enerji endüstrisi için oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Peki nedir bu natriyum? Natrium hangi alanlarda kullanılır? Natrium çevreye zararlı mı? Natrium radyoaktif madde mi?

Natriyum nedir?

Natriyum teknolojisi, dünyayı değiştirebilecek gelişmiş temiz enerjiye giden en hızlı ve en düşük maliyetli yollardan biridir. Karbonsuz enerjiye artan talep ve yenilenebilir kaynakların artan bir karışımı göz önüne alındığında, gelişmiş nükleer enerjiyi dağıtmak için en iyi seçenektir.

Natriyum (Sodyum) periyodik cetvelde Na (Latince natrium sözcüğünden) simgesi ile gösterilen ve atom numarası 11 olan element. Sodyum (natriyum) yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Doğal bileşiklerin içinde (özellikle NaCl) bol miktarda bulunur. Yüksek oranda reaktifdir, sarı bir alevle yanar, su ile şiddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir. Dolayısıyla, vazelin, gazyağı gibi hava ve su ile temasını kesecek inert bir ortamda saklanması gerekir.

Sodyum (natriyum) kullanım alanları

Sodyum, esterlerin ve organik bileşiklerin yapımında kullanılır. Bu alkali metal, yaşam için gerekli olan tuzun (sodyum klorür, NaCl) bileşenidir. Diğer kullanım alanları:

Yapılarını geliştirmek için bazı alaşımlarda,

Yağlı asitlerle birlikte sabunlarda,

Metallerin yüzeyini temizleyip düzgünleştirme amacıyla,

Erimiş tuzları saflaştırmada,

Sodyum buharlı lambalarda aydınlatma amacıyla ve

Bazı nükleer reaktörlerde ısı transfer akışkanı olarak ve yüksek performasnlı, içten yanmalı motorlarda içi boşluklu valflerde kullanılır.

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