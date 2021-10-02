Nasıl e-Nabız ’lı Nasıl Olurum? E-Nabız Kayıt İşlemleri

Son yıllarda adını en çok duyduğumuz sağlık platform ve uygulamalarından biri e-Nabız uygulamasıdır. e-Nabız uygulaması 2015 yılında hizmete alınarak o günden itibaren tüm vatandaşların her türlü sağlık problemlerine, laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarını içermekte.