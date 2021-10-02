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Nasıl e-Nabız ’lı Nasıl Olurum? E-Nabız Kayıt İşlemleri

Son yıllarda adını en çok duyduğumuz sağlık platform ve uygulamalarından biri e-Nabız uygulamasıdır. e-Nabız uygulaması 2015 yılında hizmete alınarak o günden itibaren tüm vatandaşların her türlü sağlık problemlerine, laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarını içermekte.

22 Dakika Önce
2021-10-02 15:55:36
Nasıl e-Nabız ’lı Nasıl Olurum? E-Nabız Kayıt İşlemleri

Son zamanlarda Dünya çapında meydana gelen küresel salgından dolayı milyonlarca insan e-Nabız sistemi üzerine büyük bir talep edindi. e-Nabız üzerinden salgın hastalığa yakalanıp yakalanmadığına hastaneye gitmeden kolaylıkla erişebiliyorlar. e-Nabız sistemine internet ve mobil cihazlar üzerinden giriş işleminizi yapabiliriz.

Peki; e-Nabız nedir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? İşte, e-Nabız hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtları haberimizde.

İşte tüm detaylar…

e-Nabız Nedir?

e-Nabız nedir?Tıbbi öz geçmişinizin detaylarına ve sağlığınızı ilgilendiren pek çok bilgiye ulaşabileceğiniz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanımına sunulan hizmete e-Nabız denir. e-Nabız uygulamasına internet sitesi ve mobil cihazlar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

e-Nabız Nasıl Kayıt Olurum?

Google play veya Appstore'dan e-Nabız uygulamasını indiriniz

uygulamayı indirdikten sonra ekrandan "e-Nabız Hesabım Yok" kısmına dokunun

Açılan e-Nabız web arayüz ekranında "e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun" butonuna dokunun.

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TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan kayıt sayfasında gerekli alanları doldurarak e-Nabız şifrenizi oluşturun.

Telefonunuza gelen SMS onay kodunu girin.

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Kayıt işleminiz tamamlandı.

Son olaraktan da sisteme giriş yapmanız için oluşturduğunuz şifre ve TC Kimlik numaranız ile e-Nabız mobil uygulamasına giriş işleminizi yapın.

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e-Nabız uygulaması ile artık sağlık bilgileriniz 7/24 elinizin altında bulunmakta.

e-Nabız'da Hangi Sağlık Bilgilerine Ulaşılabilir?

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Hastane, klinik ve doktor adı ile muayene tarihleri

Yazılan reçeteler ve alınan raporlar

Doktorların tanı koyduğu hastalıklar

Kan grubu

Tahlillerin sonuçları

En yakın sağlık kuruluşu

Radyolojik görüntüler; röntgen, emar, tomografi

Kullanılan ilaçlar

Aşı takvimi

Geçmiş randevu takvimi

Sensör verileri; tansiyon, nabız, kan şekeri bilgileri vs. gibi bilgilere e-Nabız sistemi üzerinden giriş işleminizi gerçekleştirerek kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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