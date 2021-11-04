Uzay meraklıları NASA sergisini dört gözle bekliyordu. NASA sergisine gitmek isteyen bilim ve teknoloji tutkunları NASA sergisi nerede? NASA sergisine nasıl gidilir? NASA Space Adventure Sergisi başladı mı? sorularını soruyor.

Uzay meraklıları NASA sergisini dört gözle bekliyordu. NASA sergisine gitmek isteyen bilim ve teknoloji tutkunları NASA sergisi nerede? NASA sergisine nasıl gidilir? NASA Space Adventure Sergisi başladı mı? sorularını soruyor.

NASA Sergisi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı sergi, 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. Sergide, astronot ve kozmonotların uzay yolculuğuna tanıklık etmiş giysileri ve kask orijinalleri görülebilecek, bu giysilerle tanıklık edilen uzay hikayeleri incelenebilecek. Uzay yolculukları sırasındaki yemek menülerinin de ziyaretçilerle buluşacağı sergi, 16 Kasım'dan itibaren görülebilecek.

NASA sergisi nerede?

NASA sergisi Metropol İstanbul'da olacak. Metropol İstanbul'un adresi ise şöyle: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Ataşehir/İSTANBUL

NASA sergisine (Metropol İstanbul) nasıl gidilir?

Metropol İstanbul'a ulaşımın en kolay yöntemini öğrenmek için TIKLAYIN...

NASA Space Adventure Sergisi başladı mı?

NASA Space Adventure Sergisi 16 Kasım'da meraklılarına kapılarını açacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.