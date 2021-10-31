Narı tuzlayarak yerseniz...

Nar doğadaki en güçlü antioksidanlardan biridir. Bu özelliği sayesinde nar yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilmektedir. Suyu, kabuğu ayrı ayrı şifa kaynağı olan narın faydalarını ve besin değerini sizler için araştırdık...



Kırmızı küçük tanelerden oluşan nar, çilek ve domatesten sonra en güçlü antioksidan özelliğe sahip besindir. Nar faydalı özellikleri sayesinde yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılmaktaydı.

Narın besin değeri nedir?

1 orta boy nar ortalama 234 kalori, 4.7 gram protein, 52.7 gram karbonhidrat ve 3.3 gram yağ içerir. Ayrıca nar 16 g kalsiyum, 11.20 iu A vitamini, 16.32 mg C vitamini, 0.48 demir, 377.60 mg potasyum, 4.80 mg sodyum içerir.

Narın vücudumuza faydaları nelerdir?

Nar kandaki oksitlenmeyi önler, kan yapıcı hücreleri artırır ve kalp-damar sağlığını korur. Antioksidan özelliği sayesinde enfeksiyon hücrelerini azaltır, dirençli hücreleri ise çoğaltır. Grip ve üst solunum yolu hastalıklarından vücudu korur. Kandaki trombosit hücrelerini yeniler, romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir. Yaşlılıkta görülen kas ağrılarını azaltır. Vücuttaki toksinleri idrar yoluyla dışarı atar. Nar kabuğunla cilt yıkandığında tonik etkisi oluşturur. Cildi ölü derilerden temizler ve akneyi, sivilceyi azaltır.

Nara tuz döküp yenilirse ne olur?

Kışın grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıkları artışa geçer. Virüsler boğazları tahrip eder ve iyileşme süreci uzar. Nara tuz katıldığında güçlü bir iltihap sökücü olur. Günde 6-7 kaşık tüketilmesi gereken tuzlu nar vücuttaki virüsü balgam veya dışkılamayla dışarı atar. Bağırsakları ve yemek borusunu temizler.

Narın kabuğu da faydalı mı?

Nar üzerinde yapılan araştırmalar sonucu nar kabuğunun meme kanserinin vücutta ilerlemesini durdurduğu görüldü. Nar kabuğu flovanoid, vitamin, polifenol, antosiyanin ve tanin maddeleri içerir. Nar kabuğu sayesinde kötü kolesterol azalır. Kansere karşı vücut bağışıklığı güçlendirilir ve nar kabuğu kaynatılıp suyu içildiğinde vücutta tümörlü hücreler iyileşir.

Ayrıca narın kabukları ve içeriğindeki zar kaynatılıp içerisine zeytin yağı konulup ezilir ve bu karışım cilde uygulanırsa egzamaya ve kuru ciltlere çözüm olur.

Nar kabuğundan çay da yapılabilir. Nar kabuklarını güneşte kuruttuktan sonra cezveye koyun, üzerine su ekleyip 15 dakika kaynatın, 5 dakika boyunca demleyin ve tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.