Narı cilt bakımında kullanmayı denediniz mi?

Soğuk havaların gelmesiyle şifa deposu nar tezgahlarda yerini aldı. Ayıklaması ne kadar zor olsa da nara bayılıyor ve afiyetle tüketiyoruz. Peki narı cilt bakımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizler için narla yapabileceğiniz cilt bakımlarını araştırdık...



Nar, kınagiller ailesindendir. İçerisinde küçük çekirdekleri ve meyve gövdesini oluşturan yüzlerce tanecik bulunan, hafif ekşi ve bazen tatlı olan, ılıman iklimlerde yetişen bir meyvedir. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan nar vücudumuza birçok fayda sağlar. Onu çiğ olarak tüketebileceğimiz gibi, tatlıları süslemek için de kullanıyoruz. Ayrıca suyunu sıkıp meyve suyu olarak tüketiyor ve reçelini de yapıyoruz.

Narın besin değeri nedir?

Bir adet orta boy nar ortalama 282 gramdır ve ortalama 234 kalori içerir. Aynı zamanda nar 4.7 gram protein, 52.7 gram karbonhidrat ve 3.3 gram yağ içerir. Karbonhidrat içeriğinin 11.3 gramı diyet liflerinden gelir ve günlük lif ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar. Antioksidan özelliklere sahip olan nar mineraller ve C vitamininden de oldukça zengin bir meyvedir.

Peki narı cilt bakımında da kullanabilir miyiz?

Nar hücre yenileyici bir özelliğe sahiptir. Bu sayede kozmetik ürünlerde sık sık kullanılır.

Nar peelingi

Nardan bir yüz peelingi hazırlamak istiyorsanız yarım nar suyunu, bir çorba kaşığı şeker ve bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı veya tatlı badem yağıyla birlikte karıştırın. Önceden kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından arındırdığınız temiz yüzünüze ve boyun bölgenize masaj yaparak bu karışımı sürün. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra önce ılık suyla sonra ise soğuk suyla yıkayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe cildinizi kurulayın.

Nar toniği

Yarım narın suyuna, bir su bardağı demlenmiş yeşil çay ve bir su bardağı temiz içme suyu ekleyin ve bu karışımı bir şişeye koyarak bozulmasını önlemek için buzdolabında muhafaza edin. Karışımı peeling veya yüz temizliğinden sonra pamuk yardımıyla yüz ve boyun bölgenize sürebilirsiniz.

Nar maskesi

Yarım narı ayıklayın ve suyunu sıkın. Suyunu sıkmak istemiyorsanız robotta da çekebilirsiniz. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı bal ekleyip karıştırın. Peeling veya cilt temizliğinden sonra yüzünüz ve boynunuza sürün. Yaklaşık yarım saat bekletin ve daha sonra yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.