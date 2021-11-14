Nar lekesi nasıl çıkarılır?

Soğuk havalarla birlikte nar da tezgahlarda yerini aldı. Nara birçoğumuz bayılıyoruz. Fakat ayıklarken nar sağa sola saçılabiliyor ve bulaştığı her yeri lekeleyebiliyor. Nar oldukça zor çıkan inatçı bir lekedir. Sizler için nar lekesini çıkarmanın yollarını araştırdık...



Narı hepimiz çok seviyoruz. Soğuk havalarda birlikte mutfağımıza çoktan konuk olmaya başlayan narı ayıklaması çok zordur. Ayrıca etrafa sıçrayan nar taneleri çıkmayan lekelere de neden olur. Nar lekesi oldukça inatçı bir lekedir. Bulaştığı eşyayı bir daha kullanılamaz bir hale getirebilir. Fakat biz sizler için nar lekesini sandığınızdan çok daha kolay bir şekilde çıkarmanın yollarını derledik...

Elde oluşan nar lekesi nasıl geçer?

Nar lekesine olabildiğince hızlı müdahale etmek çok önemlidir. Bu yüzden nardan akan suyun elinizde bıraktığı lekeleri önce soğuk suyla güzelce yıkayın. Daha sonra geçmeyen lekeleri çıkarmak için sade bir soda alın ve ellerimizi yavaş yavaş ovalayarak bu sodayla yıkayın. Nar lekesi bu sayede ellerinizden çıkacaktır.

Limon kolonyasıyla nar lekesi çıkartma

Lekelere hızlı müdahale çok önemlidir. Nar lekesi oluştuğu yerde müdahale olmadan beklerse çıkması çok fazla zorlaşır. Bu yüzden nar lekesi oluştuğunu gördüğünüz an limon kolonyasına koşmalısınız. Narın lekelediği yere limon kolonyası dökün. Daha sonra temiz bir bezle lekeli alanı onun. Fakat bezin beyaz olmasına özen gösterin. Aksi takdirde beziniz de leke oluşturabilir.

Deterjanla nar lekesi çıkar mı?

Nar lekesinin oluştuğu kumaşı soğuk suda bekletin. Bu sayede kurumuş nar lekesi yumuşayacaktır. Daha sonra leke çıkarıcı bir deterjanı lekeli bölgeye dökün. Ellerinize eldiven takıp lekeli alanı ovalayın. Daha sonra soğuk suyla durulayın. Lekenin çıktığını veya azaldığını göreceksiniz. Leke tamamen çıkmamışsa kurumasına müsade etmeden çamaşır makinesinde yıkayın. Bu sayede tertemiz olacaktır.

Limon sayesinde nar lekesi çıkar mı?

Nar lekesi olan bölgenin üzerine yarım limonun suyunu sıkın ve bir süre bu şekilde bir süre bekletin fakat kurumasına müsade etmeyin. Temiz bir bez yardımıyla lekeli alana bastırarak ovalayın. Sonrasında yine kurumadan, her zamanki gibi çamaşır makinesinde güzelce yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.