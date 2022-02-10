Nantes - Bastia maçı ne zaman? Nantes - Bastia maçı saat kaçta?

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nantes çeyrek finalde Bastia ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında aranıyor. Peki Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?