Nantes - Bastia maçı ne zaman? Nantes - Bastia maçı saat kaçta?
Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nantes çeyrek finalde Bastia ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında aranıyor. Peki Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-02-10 15:09:55
Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nantes, çeyrek finalde Bastia ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında aranıyor. Peki Nantes - Bastia maçı ne zaman, kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
NANTES - BASTIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nantes - Bastia maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Maçı beIN SPORTS 2 canlı yayınlayacak.
NANTES - BASTIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bastia: Placide; Le Cardinal, Bocognano, Guidi, Sainati, Schur; Vincent, Sylla; Salles-Lamonge; Santelli, Magri .
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