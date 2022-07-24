Ferahlatıcı kokusu ve yemeklere verdiği lezzet ile bilinen ballıbabagiller familyasından olan nanenin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Nanenin faydaları nelerdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…

Dünyada ılıman ve astropikal bölgelerinde yetişen nanenin ülkemizde 7 türü bulunmaktadır.30- 90 cm boylarında, yaprakları hafif tüylü olan nanelerin bilinmeyen birçok hastalıklara yararı olduğu araştırılmıştır. Şifa deposu olan nanenin kalorisi ve besin değeri diyet yapanlar tarafından merak edilmekte. Nanenin kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. Nanenin zararları işte detaylar.

NANENİN FAYDALARI NELER?

Lezzeti ile bilinen naneninsağlığa faydası da bulunmaktadır. Nane besini mevsimsel alerjilere iyi gelmektedir.

Damar tıkanıklığı sorununu önler

Hazımsızlığı gidermeye yardımcı olur.

Göz sağlığına iyi gelir.

Soğuk algınlığı ve ateşe iyi geldiği için oldukça fazla tüketilir.

Solunum bozukluğu sorununu önler.

Mide bulantısına iyi gelir

Migren ağrısı gibi baş ağrılarını giderir

Ağız kokusunu giderir, nefesinizi açar.

Cildi temizler.

Beyin fonksiyonlarının gelişimini sağlar.

Romatizma ağrısına iyi gelir.

NANENİN ZARARI VAR MI?

Sağlık dostu olan nane bitkisinin faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Bunlar;

İlk olarak aşırı tüketildiği zaman boğazı ve burnu tahriş edebilir.

saf mentol olarak kullanılan naneler zehirlidir ve asla dâhili olarak alınmaması gerekir.

Safra taşı sağlık sorunu olan kişilerin tüketmeden önce doktora danışarak tüketmeleri gerekmektedir.

Reflü hastalığı olan kişilerin nane çayı içmemeleri gerekmekte.

Anne adaylarının nane çayı tüketmeleri zararlıdır.

Küçük çocukların nane çayı içmesi ve ciltlerine nane yağı sürmesi zararlıdır.

Emziren annelerin nane çayı tüketmemeleri gerekir.

NANENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Kokusu ve yemeklere verdiği lezzetiyle bilinen nanenin kalorisi ve besin değeri merak edilmekte. Şifa dostu nanenin kalorisi 100 gramı 41 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise, %22 karbonhidrat, %48 protein, %30 da yağ bulunmaktadır.

NANE YAĞININ FAYDALARI

Doğada bulunan yeşil renkli bitkilerden nane, yemeklerde tüketimi yapıldığı gibi ayrıca yağının da faydaları saymakla bitmez. Nane yağının faydaları şu şekildedir;