Namkook Lee kimdir? Namkook Lee tutuklandı mı? Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi çizgi filmlerin mimarı Namkook Lee geçtiğimiz günlerde özel bir üniversitede ders vermek üzere ülkemize gelmişti. 70 yaşında olan Namkook Lee'nin İstanbul'da 62 yaşındaki eşi Jae Lee'yi öldüresiye darp etmesi nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. Şiddetli darp nedeniyle baygınlık geçiren eş ise gözünü hastanede açtı.

Namkook Lee kimdir? Namkook Lee tutuklandı mı? Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi çizgi filmlerin mimarı Namkook Lee geçtiğimiz günlerde özel bir üniversitede ders vermek üzere ülkemize gelmişti. 70 yaşında olan Namkook Lee'nin İstanbul'da 62 yaşındaki eşi Jae Lee'yi öldüresiye darp etmesi nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. Şiddetli darp nedeniyle baygınlık geçiren eş ise gözünü hastanede açtı.

Çizgi film severlerin yakından bildiği Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi çok tanıdık yapımların mimarı olan Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee geçtiğimiz yıl İstanbul'da bir özel üniversitede ders vermek üzere ülkemize gelmişti. Eşi ile birlikte Beyoğlu'nda bir apart otelde ikamet eden Lee ile eşi arasında başlayan tartışma şiddetli darpa dönüştü. Tartışma sırasında Prof. Lee eşinin göğsüne birden fazla kez yumruk atarak, darp etti.

Namkook Lee tutuklandı mı?

Sabah gazetesinin haberine göre, dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli Lee, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak, apartlarına gitti. İddiaya göre eşini apartta saatlerce darp eden yaşlı adam, karısını bayıltana kadar eylemine devam etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi.Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Yaşlı kadın, eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü ifade etti. Gözaltına alınan Profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti. Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Profesör Lee hakkında hakkında, 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Profesör Lee, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Namkook Lee kimdir?

Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi dünyaca tanınan çizgi filmlerin mimarıdır. 70 yaşındaki Namkook Lee, İstanbul'da özel bir üniversitede ders vermek için bulunuyordu. Namkook Lee eşine şiddet uygulamaktan tutuklandı.

Scooby-Doo nedir?

Scooby-Doo, 1969-1986 yılları arasında ABC televizyonunda yayınlanmış bir çizgi dizi. Hanna-Barbera tarafından yapılmıştır. Dört arkadaş ve bir köpeğin maceralarını konu almaktadır. 2002 yılında UPN adlı kanalda yeniden yayınlamaya başlanmıştır. Şu anda The CW adlı kanalda yayınlanmaktadır. Türkiye'de çocuk kanalı olan Cartoon Network'te yayınlanmaktaydı. Günümüzde Scooby Doo'nun bazı serileri Planet Çocuk'ta yayınlanmaktadır.

Bunun yanı sıra birçok çizgi filmleriyle birçok çocuğun gönlünü almayı başardı. (Toplam 350 tane.)

Scooby-Doo'nun ayrıca aynı adda dört filmi de vardır. .