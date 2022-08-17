Namık Kemal Kimdir? Eserleri Neler?

Namık Kemal kimdir, nerelidir? Namık Kemal’in eserleri neler? Türk edebiyatına yön veren önemli yazar, şair, gazeteci ve tiyatro yazarıdır. Namık kemal hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Namık Kemal'in Hayatı

Namık Kemal kimdir? Türk edebiyatının öncülerinden Namık Kemal, asıl adı Mehmed Kemal'dir. 21.12.1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey'dir. Annesini küçük yaşta kaybedince çocukluğunu dedesi Abdüllatif Paşa'nın yanında, Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi. "Namık" mahlasını hicivleriyle tanınan Eşref Paşa'dan almıştır. Servet-i Fünûn kuşağından Ali Ekrem Bolayır'ın da babasıdır. Leskofçalı Galib ve Hersekli Arif Hikmet Bey'in Çukur Çeşme'deki konağında yapılan Encümen-î Şûara toplantılarına katılarak edebiyat dünyasıyla ilk ciddi temaslarını kurar. İlk şiirleri genellikle müşterek gazel ve nazire şeklindedir denilebilir. Namık Kemal bir divan oluşturabilecek kadar gazel kaleme almıştır. İlk gazellerinde yoğun bir tasavvufî etki hakimdir. 1876'da I. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi'yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. II. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapatması üzerine tutuklandı. Beş ay kadar tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası'na sürüldü. 1879 senesinde Midilli mutasarrıfı oldu. Ardından aynı görevle 1884'te Rodos, 1887'de Sakız Adası'na gönderildi. Ertesi sene burada öldü ve Gelibolu'da Bolayır'da gömüldü.

Namık Kemal Eserleri

Oyunları;

Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)

Gülnihâl (1875)

Âkif Bey

Zavallı Çocuk (1873)

Kara Belâ

Celâleddin Harzemşah

Romanları;

İntibah (1876)

Cezmi (1880)

Tarihî eserleri;

Bârika-i Zafer

Devr-i İstîlâ

Evrâk-ı Perîşan Serisi (1872)

Silistre Muhâsarası (1873)

Kanije Muhâsarası (1874)

Osmanlı Tarihi Medhali (1888)

Edebi tenkitleri;

Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir

Bahar-ı Daniş Mukaddimesi (1874)

Terceme-i Hâl-i Nevruz Bey (1875)

Mukaddeme-i Celal (1888)

Tahrîb-i Harabat

Takip

İrfan Paşa'ya Mektup

Renan Müdafaanâmesi

İntibah Mukaddimesi

Mes Prison Muahezenesi

Makaleleri;