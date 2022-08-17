Namık Kemal Kimdir? Eserleri Neler?
Namık Kemal kimdir, nerelidir? Namık Kemal’in eserleri neler? Türk edebiyatına yön veren önemli yazar, şair, gazeteci ve tiyatro yazarıdır. Namık kemal hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-17 18:15:09
Namık Kemal'in Hayatı
Namık Kemal kimdir? Türk edebiyatının öncülerinden Namık Kemal, asıl adı Mehmed Kemal'dir. 21.12.1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey'dir. Annesini küçük yaşta kaybedince çocukluğunu dedesi Abdüllatif Paşa'nın yanında, Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi. "Namık" mahlasını hicivleriyle tanınan Eşref Paşa'dan almıştır. Servet-i Fünûn kuşağından Ali Ekrem Bolayır'ın da babasıdır. Leskofçalı Galib ve Hersekli Arif Hikmet Bey'in Çukur Çeşme'deki konağında yapılan Encümen-î Şûara toplantılarına katılarak edebiyat dünyasıyla ilk ciddi temaslarını kurar. İlk şiirleri genellikle müşterek gazel ve nazire şeklindedir denilebilir. Namık Kemal bir divan oluşturabilecek kadar gazel kaleme almıştır. İlk gazellerinde yoğun bir tasavvufî etki hakimdir. 1876'da I. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi'yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. II. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapatması üzerine tutuklandı. Beş ay kadar tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası'na sürüldü. 1879 senesinde Midilli mutasarrıfı oldu. Ardından aynı görevle 1884'te Rodos, 1887'de Sakız Adası'na gönderildi. Ertesi sene burada öldü ve Gelibolu'da Bolayır'da gömüldü.
Namık Kemal Eserleri
Oyunları;
- Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
- Gülnihâl (1875)
- Âkif Bey
- Zavallı Çocuk (1873)
- Kara Belâ
- Celâleddin Harzemşah
Romanları;
- İntibah (1876)
- Cezmi (1880)
Tarihî eserleri;
- Bârika-i Zafer
- Devr-i İstîlâ
- Evrâk-ı Perîşan Serisi (1872)
- Silistre Muhâsarası (1873)
- Kanije Muhâsarası (1874)
- Osmanlı Tarihi Medhali (1888)
Edebi tenkitleri;
- Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir
- Bahar-ı Daniş Mukaddimesi (1874)
- Terceme-i Hâl-i Nevruz Bey (1875)
- Mukaddeme-i Celal (1888)
- Tahrîb-i Harabat
- Takip
- İrfan Paşa'ya Mektup
- Renan Müdafaanâmesi
- İntibah Mukaddimesi
- Mes Prison Muahezenesi
Makaleleri;
- Lisan-ı Osmanî'nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülâhazatı Şamildir
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