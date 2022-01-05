Namaz vakitleri Erzurum

Namaz vakitleri çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Namaz kılmak için namaz vakitlerini bilmek gerekiyor yani ezanın hangi saatte okunduğunu bilmek gerekiyor. Erzurum ilinde oturan kişiler Erzurum ezan vakitlerini araştırıyor. Peki, Erzurum ezan vakitleri nelerdir?

Allah, Nisa Sûresi'nin 103. âyetinde namazın belli vakitlere tayin edilmiş bir ibadet olduğunu buyuruyor. Peygamber Efendimiz de namaz vakitlerinin neler olduğunu bildiriyor. Namaz vakitleri bilindiği gibi güneşin hareketlerine göre belirlendiğinden dolayı her bölgenin namaz vakti de değişmektedir. Erzurum ilinde ikamet eden vatandaşlar namaz vakitlerini sorgulamakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Erzurum namaz vakitleri ne zaman?

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:00 07:30 12:25 14:49 17:11 18:35 06 Ocak 2022 Perşembe 06:00 07:30 12:26 14:50 17:11 18:36 07 Ocak 2022 Cuma 06:00 07:30 12:26 14:51 17:12 18:37 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:00 07:30 12:26 14:52 17:13 18:37 09 Ocak 2022 Pazar 06:00 07:29 12:27 14:53 17:14 18:38 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:00 07:29 12:27 14:54 17:15 18:39 11 Ocak 2022 Salı 06:00 07:29 12:28 14:55 17:16 18:40 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:00 07:29 12:28 14:56 17:17 18:41 13 Ocak 2022 Perşembe 06:00 07:28 12:28 14:57 17:18 18:42 14 Ocak 2022 Cuma 06:00 07:28 12:29 14:58 17:19 18:43 15 Ocak 2022 Cumartesi 05:59 07:28 12:29 14:59 17:21 18:44 16 Ocak 2022 Pazar 05:59 07:27 12:30 14:59 17:22 18:45 17 Ocak 2022 Pazartesi 05:59 07:27 12:30 15:00 17:23 18:46 18 Ocak 2022 Salı 05:58 07:27 12:30 15:01 17:24 18:47 19 Ocak 2022 Çarşamba 05:58 07:26 12:30 15:02 17:25 18:48 20 Ocak 2022 Perşembe 05:58 07:25 12:31 15:03 17:26 18:49 21 Ocak 2022 Cuma 05:57 07:25 12:31 15:04 17:27 18:50 22 Ocak 2022 Cumartesi 05:57 07:24 12:31 15:05 17:28 18:51 23 Ocak 2022 Pazar 05:56 07:24 12:32 15:06 17:30 18:52 24 Ocak 2022 Pazartesi 05:56 07:23 12:32 15:07 17:31 18:53 25 Ocak 2022 Salı 05:55 07:22 12:32 15:08 17:32 18:54 26 Ocak 2022 Çarşamba 05:55 07:22 12:32 15:09 17:33 18:55 27 Ocak 2022 Perşembe 05:54 07:21 12:33 15:10 17:34 18:56 28 Ocak 2022 Cuma 05:54 07:20 12:33 15:12 17:36 18:57 29 Ocak 2022 Cumartesi 05:53 07:19 12:33 15:13 17:37 18:58 30 Ocak 2022 Pazar 05:52 07:18 12:33 15:14 17:38 18:59 31 Ocak 2022 Pazartesi 05:52 07:17 12:33 15:15 17:39 19:00 01 Şubat 2022 Salı 05:51 07:17 12:33 15:16 17:40 19:01 02 Şubat 2022 Çarşamba 05:50 07:16 12:34 15:17 17:41 19:02 03 Şubat 2022 Perşembe 05:49 07:15 12:34 15:18 17:43 19:03 04 Şubat 2022 Cuma 05:48 07:14 12:34 15:18 17:44 19:04 Namaz vakitleri hangi ayetlerde belirtilmiştir?

Sabah namazı vaktiyle ilgili âyet-i kerimede şöyle buyrulur:

“Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” (İsrâ Sûresi 78)

Öğle namazı vaktiyle ilgili âyet-i kerimede şöyle buyrulur:

“Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur.” (Rûm Sûresi 17-18)

İkindi namazı vaktiyle ilgili âyet-i kerimede şöyle buyrulur:

“Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara Sûresi, 238)

Akşam namazı vaktiyle ilgili âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.” (Hûd Sûresi 114)

Yatsı namazı vaktiyle ilgili âyet-i kerimede şöyle buyrulur:

“Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.” (Tâha Sûresi 130)

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