Nakdi ücret desteği bitti mi? Temmuz'da ücretsiz izin maaşı ödenecek mi? Koronavirüs pandemisi patlak verdiği zaman çalışanların ekonomik olarak zarar görmelerinin önüne geçilmesi için çıkartılan nakdi ücret desteğinde sona gelindi. 30 Haziran'dan itibaren iş dünyası ve çalışanları ilgilendiren çok önemli bir süreç geride kalacak. Ücretsiz izne çıkartılan çalışanlar devlet tarafından sağlanan nakdi ücret desteği bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Ancak nakdi ücret desteği maaşlarında sona gelindi. Haziran'da ücretsiz izin maaşı alan çalışanlar Temmuz'da ücretsiz izin maaşı ödenecek mi sorusunu sormaya başladı. İşte ücretsiz izin maaşları ile ilgili detaylar...

Korona virüs salgını ortaya çıkınca birçok işletme ve firma kepenk indirmek zorunda kaldı. İş yapamayan işletmeler çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaya başladı. Ücretsiz izine çıkarılan çalışanlara devlet tarafından bu süreçte nakdi ücret desteği sağlanıyordu. Ücretsiz izne çıkartılıp nakdi ücret desteği alan çalışanları ilgilendiren çok önemli bir döneme girildi. 30 Haziran'dan itibaren çalışanları ve iş verenleri ilgilendiren çok önemli bir süreç başlaycak. 30 Haziran'dan sonra işveren ve işçileri ilgilendiren önemli değişiklikler olacak.

Nakdi ücret desteği bitti mi?

Korona virüs salgını patlak verdiği zaman ülkede işveren ve çalışanların korunması için çok önemli kararlar alınmıştı. Bu kararlardan bir tanesi de ücretsiz izne çıkartılanlara nakdi ücret desteği verilmesiydi. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamada yaşanan artış nedeniyle artık koronavirüsün etkileri azaldı ve iş dünyası normal seyrine geçti. Normalleşme süreci ile birlikte nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağı gibi birçok kural yeniden düzenlendi. Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar da Nakdi ücret desteği bitti mi? sorusuna yanıt arıyor. Ücretsiz izin maaşı nakdi ücret desteği 30 Haziran'dan sonra sona erecek.

Temmuz'da ücretsiz izin maaşı ödenecek mi?

Ücretsiz izin maaşı alan binlerce kişinin maaşları Haziran sonunda bitecek. Nakdi ücret desteği ödemelerinde uzatmaya gidilmezse çalışanlar Temmuz ayında nakdi ücret ödemesi alamayacak. Haziran ayı ödemeleri ise temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

Nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. 30 Haziran'a sayılı günler kala konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıklmadı. Nakdi ücret desteğini uzatılma ihitmali çok zayıf görülüyor.

Nakdi ücret desteği nedir?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

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