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TIMETURK / GENEL / Nafise Canbolat Müzik Yasağının Gece 01:00’e Çekilmesini Değerlendirdi

Nafise Canbolat Müzik Yasağının Gece 01:00’e Çekilmesini Değerlendirdi

Şarkıcı Nasife Canbolat pandemi önlemleri nedeniyle alınan müzik yayın izninin gece 01:00’e çekilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. “Gece 01:00’e alınan müzik yayın izni müzik dünyasını mutlu etmedi. Pandemi nedeniyle zor zaman geçiren müzik sektörü uzun zamandır, müzik yayın yasağı saatlerinin değişmesini bekliyordu. Ancak gece 01:00’e kadar verilen müzik yayın izni sanatçılar, müzisyenler ve müzik meslek birliklerini için yeterli gelmedi.”

5 Saat Önce
2022-05-13 11:49:54
Nafise Canbolat Müzik Yasağının Gece 01:00’e Çekilmesini Değerlendirdi

Covid-19 önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamayı değerlendiren Nasife Canbolat “Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. Eğlence sektörünü olumsuz etkileyen saat sınırının 1 saat ileri alınması bence yeterli değil. Müzik sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörlerden oldu. Müzik sektörüne yıllardır emek veren birçok çalışan işsiz kaldı. Umuyoruz ki yeniden bir düzenleme getirilir ve müzik yayınları daha ileri bir saate alınır. Müzik kısıtlamasının sebebi pandemi ise kaldırılan diğer yasaklar gibi bu yasakta kaldırılmalıdır. Müzik dünyasının talebi bu yönde” dedi.

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Müzik sektörünün turizm sektörünü de etkilediğini belirten Nasife Canbolat “Turizm sektörüne büyük katkısı olan müzik sektörüne getirilen kısıtlamalar, turizm sektörünü de olumsuz etkiliyor. Ses kontrolü zaten ilgili birimler tarafından yapılmaktadır. Hatta eğlence yerlerinin ruhsatlarında bile hangi saatlere kadar müzik yayını yapacakları belirlidir. Desibel kısıtlaması yapılarak müzik yayın izninin sınırsız olması gerektiğini savunuyorum. Hem müzik sektörü hem de turizm sektörünü olumlu yönde etkileyecek yeni kararlar alınmasını bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Sosyal medyada oldukça fazla takipçi sayısıyla dikkat çeken Nasife Canbolat, Almanya'nın Bochum şehrinde yaşamaktadır. Ancak sürekli olarak Türkiye'ye gelmekte ve Türkiye'de projeler gerçekleştirmektedir. 14 Ağustos 1980 yılında doğmuştur. Sanatçı kimliğinin yanı sıra modayı da yakından takip eden Nasife Canbolat, gelecek hedefleri hakkında şu açıklamalarda bulundu. “Çocukluk hayalım olan şarkı söylemek her zaman hayatımın bir parçası olarak kalacak. Bunun yanı sıra moda ile yakından ilgileniyorum ve Almanya'da bir mağazam var. Sosyal medyayı daha çok moda ile ilgili paylaşımlarım için kullanıyorum. Hedefim Türkiye'de daha fazla bulunmak. Türkiye'de girişimini yaptığım bir projem var, bu projemi geliştirmek istiyorum” açıklamalarında bulundu. .

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