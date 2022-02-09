Türkiye'nin popüler yerbilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, deprem beklediği yerleri açıkladı. Naci görür kimdir? Naci Görür Marmara depremi hakkında ne dedi? Marmara depremi ne zaman olacak?

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Prof. Dr. Naci Görür, 1947 Türkiye doğumludur. Yer Bilimci, Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzmanlıkları vardır. Ve Türkiye'nin popüler yerbilimcilerindendir.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR HAYAT HİKAYESİ NEDİR?

1966 yılında İTÜ Maden Mühendisliği'ni kazanan Görür, lisans öğrenimini İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile tamamladı. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar öğrenim gördüğü okulu İTÜ'de asistan olarak çalıştı. 1973 yılında doktora yapmak isteyen ancak yeterli kaynağı bulumayan Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile Londra Üniversitesi Imperial College, Royal School of Mines'da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı. 1978'de ülkesine dönen Görür, İTÜ'de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983'de doçent, 1989'da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi'nde dekanlık görevini üstlendi.

1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi'nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösteren Profesör Dr. Naci Görür, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.

Naci Görür Marmara depremi hakkında ne dedi?

"Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir" ifadelerini kullandı."

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