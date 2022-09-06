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Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Dün geceden beri o bölge kıpır kıpır

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekerek “Muğla’nın güneyi kıpır kıpır” dedi.

4 Saat Önce
2022-09-06 07:17:38
Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Dün geceden beri o bölge kıpır kıpır

Prof. Görür, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi"

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