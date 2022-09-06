Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Dün geceden beri o bölge kıpır kıpır

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekerek “Muğla’nın güneyi kıpır kıpır” dedi.

Prof. Görür, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi"

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