Naci Görür'den korkutan açıklama! Minimum 7,2 büyüklüğünde deprem olacak

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da en düşük 7,2’lik bir deprem beklediklerini açıkladı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 2,5 milyon kişinin büyük risk altında bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "60 bin bina her an insanlarımız hayatını kaybedecek risk altında dururken neden yeni bina yapıyoruz? Mevcut binaların güvenli hale getirilmesini sağlayalım" ifadelerini kullandı.

'BU İŞİN ŞAKASI YOK'

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Görür, "Minimum 7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" dedi. Görür, İstanbul'da 60 bin binanın deprem olması durumunda çok ağır hasar alacağına dikkat çekti.

Görür, "Yaklaşık 2,5 milyon insanın beklenen depremde doğrudan doğruya hayatını kaybetme riski çok yüksek. Bu işin şakası yok" dedi.