Naci Görür'den Erzurum depreminin ardından çarpıcı uyarı!

Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum depremi sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir uyarı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum ve çevre illerde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Prof. Görür, "Elmalı-Yedisu /Bingöl'de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.