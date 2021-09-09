Naci Görür'den beklenen İstanbul depremi için korkutan açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, İstanbul'da 7,2-7,6 arası deprem beklendiğini ifade etti.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 7,2-7,6 arası deprem beklendiğini söyleyen Naci Görür, halkın henüz bu konuda yeterli bilinçlendirilemediğini ifade etti.

Kentte yapı stokunun büyük ölçüde depreme dirençli olmadığını belirten Görür, "Beklenen deprem Marmara Bölgesini ekonomik açıdan devre dışı bırakabilir. Bu da tüm ülkenin krize girmesi demektir." uyarısında bulundu.

Görür açıklamasına, "Tüm iş dünyası ekip ve ekipmanlarını deprem güvenli hale getirmeli ve devre dışı kalmamak için önlem almalıdır." sözleriyle son verdi.

Naci Görür'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Kent 7,2-7,6 büyüklükte deprem bekliyor. Yapı stoku büyük ölçüde deprem dirençli değil. Halk deprem konusunda yeterince bilinçli değil. Kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle deprem odaklı değil ve operasyonda halk da pek yok. Çevre, koşulları itibariyle depreme hazır değil.

Bunun için tüm kent bileşenlerinde hazırlık yapılmalıdır. Kent bileşenleri yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomidir. Deprem öncesinde yönetim deprem tehlike analizini, risk yönetimi analizini ve afet yönetimi çalışmalarını yaparak hazır olmalıdır. Deprem sonrasında da afeti en etkin şekilde yönetmelidir. Halk depremi nasıl karşılaması konusunda bilinçlendirilmelidir.

Kentin tüm altyapısı yol, köprü, tünel, baraj, kanalizasyon, su, doğal gaz şebekeleri, vb. deprem öncesi elden geçirilmeli ve deprem dirençli hale getirilmelidir. Deprem sonrası bu yapılar hızla kontrol edilip tamir edilmelidir.

Kentteki yapı stoku en riskli yerlerden başlayarak elden geçirilmeli, deprem dirençsiz olanlar güvenli hale getirilmelidir. Bu işin içinde halk da olmalı, onlara uzun süreli ve düşük faizli kredi sağlanarak teşvik edilmelidir. Benzer tarama deprem sonrası yapılmalı ve binalar güçlendirilmelidir.

Depremin aynı zamanda bir çevre felaketine dönüşmemesi için deprem molozlarının nasıl ve nereye döküleceği ve geri kazanım için ne yapılacağı önceden planlanmalıdır. Bunların bertarafı için akarsu, göl ve denizler asla düşünülmemelidir.



Tehlikeli atıkların depremde çevreye saçılmaması için deprem öncesi önlem alınmalıdır. Beklenen deprem Marmara Bölgesini ekonomik açıdan devre dışı bırakabilir. Bu da tüm ülkenin krize girmesi demektir. Tüm iş dünyası ekip ve ekipmanlarını deprem güvenli hale getirmeli ve devre dışı kalmamak için önlem almalıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.