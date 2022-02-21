Naci Görür: Bu deprem uyarıcı

Prof. Dr. Naci Görür dün gece peş peşe meydana gelen depremlere ilgili uyardı. Görür, “Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı” dedi.