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TIMETURK / GENEL / Naci Görür: Bu deprem uyarıcı

Naci Görür: Bu deprem uyarıcı

Prof. Dr. Naci Görür dün gece peş peşe meydana gelen depremlere ilgili uyardı. Görür, “Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı” dedi.

2 Saat Önce
2022-02-21 08:36:31
Naci Görür: Bu deprem uyarıcı

Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İki gün önce de İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinin deprem riskinde olduğunu vurgulayarak ” Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin” uyarısında bulunmuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin şunları söyledi:

“Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı”

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