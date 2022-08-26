Naci Aslan kimdir? Naci Aslan CHP'ye mi katıldı? Naci Aslan nereli? 2023 seçimlerine az bir süre kala partiler kadrolarına yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti'den 22. dönem milletvekilliği yapan Naci Aslan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aslan'a parti rozetini bizzat kendisi taktı. Siyaset gündeminde geniş yer bulan olayın ardından Naci Aslan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Naci Aslan kimdir? Naci Aslan CHP'ye mi katıldı? Naci Aslan nereli? 2023 seçimlerine az bir süre kala partiler kadrolarına yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti'den 22. dönem milletvekilliği yapan Naci Aslan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aslan'a parti rozetini bizzat kendisi taktı. Siyaset gündeminde geniş yer bulan olayın ardından Naci Aslan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir isim katıldı. Bir dönem AK Parti'de siyaset yaşantısına devam eden Naci Aslan flaş bir kararla CHP saflarına katıldı. 22. Dönem AK Parti Ağrı milletvekili olan Naci Aslan'a parti rozetini Kılıçdaroğlu taktı. Naci Aslan, CHP'nin parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu ve başkanlığını yaptığı Doğu Masası çalışmaları kapsamında CHP'ye katıldı. Naci Aslan'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak edilen konular arasında.

Naci Aslan kimdir?

Naci Aslan, 1946 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Ağrı'da büyüyen Naci Aslan ilk, orta ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü'nü kazandı. Bu bölümün ardından Aslan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde lisansını tamamladı.

Üniversite eğitimlerinin ardından öğretmenlik yapan Naci Aslan Ağrı Naci Gökçe lisesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı.

Ardından Ağrı Ticaret Lisesi'nde Müdür oldu.

Eğitim Fakültesinde öğrenim görevlisi olarak çalışan Aslan daha sonra inşaat sektörüne girdi. Serbest müteahhitlik yapan Aslan siyaset yaşantısına atıldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Ağrı Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

Naci Aslan, 22'nci dönemde CHP'den Ağrı milletvekili olarak seçilmiş, 2005 yılında ise AK Parti'ye katılmıştı. Aslan, Ağrı'da Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ve CHP İl Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

Naci Aslan evli ve 3 çocuk babasıdır.