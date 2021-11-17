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N'Sakala kadro dışı mı kaldı? N'Sakala neden kadroda yok?
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TIMETURK / GENEL / N'Sakala kadro dışı mı kaldı? N'Sakala neden kadroda yok?

N'Sakala kadro dışı mı kaldı? N'Sakala neden kadroda yok?

Beşiktaş'ta N'Sakala krizi devam ediyor. Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen N'Skala'nın takımdan ayrılması gündemde. N'Sakala Beşiktaş'ın yenilgisi ile sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası Trabzonsporlu Yusuf’un yaptığı galibiyet paylaşımını beğenmiş ve yönetim ile arasındaki ip iyice gerilmişti. Peki N'Sakala kadro dışı mı kaldı? N'Sakala neden kadroda yok?

2 Saat Önce
2021-11-17 12:46:28
N'Sakala kadro dışı mı kaldı? N'Sakala neden kadroda yok?

Beşiktaş'ta N'Sakala krizi devam ediyor. Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen N'Skala'nın takımdan ayrılması gündemde. N'Sakala Beşiktaş'ın yenilgisi ile sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası Trabzonsporlu Yusuf'un yaptığı galibiyet paylaşımını beğenmiş ve yönetim ile arasındaki ip iyice gerilmişti. Peki N'Sakala kadro dışı mı kaldı? N'Sakala neden kadroda yok?

Beşşiktaş'ın büyük umutlarla kadosuna kattığı N'Skala takımdan ayrılmak üzere. 31 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ama oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. N'Sakala uzun süredir kadroya giremiyordu ve bu durumun moralini oldukça düşürdüğü öğrenildi. Beşiktaş'ta idmana çıkmayan N'Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. N'Sakala oynanan Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymişti.

N'Sakala kadro dışı mı kaldı?

N'Sakala Trabzonsporlu Yusuf'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta “Bravo takım!” mesajını beğenmişti. Bu durum siyah beyazlı taraftarların öfkelenmesine neden olmuştu. Bazı taraftarlar kadro dışı bırakılmasını istemişti.

N'Sakala kimdir?

Fabrice N'Sakala Mayélé (d. 21 Temmuz 1990; Le Blanc-Mesnil, Fransa), sol bek mevkisinde oynayan Kongolu millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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